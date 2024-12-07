"Это трудно": звезда "Холостяка", со скандалом ушедшая с шоу, описала то, что осталось за кадром

Тату-мастерица Виктория Клочко, неожиданно ушедшая из "Холостяка" в пятом выпуске , высказалась об участии в шоу. Она рассказала, что оставалось за кадром и как она живет после реалити.

"Хотелось бы сказать, что там в каких-то моментах была не я, но на самом деле все, что было там, это все какие-то частицы меня. То есть не было такого, что кто-то сидел и вытаскивал из меня какие-то слова. Конечно, был редактор, который помогал мне проявиться по максимуму. Но это все было я", - рассказала Виктория.

"У меня было много моментов, когда я не могла до конца понять свое мнение... Не могла определиться... После того как я увидела себя такой, как меня видит канал, это трудно для принятия. Но понимаю, что это моя часть", - также рассказала она.

По словам Клочко, на проекте ее многое удивило. Она не ожидала увидеть масштабы реалити. Первый выпуск, когда девушки знакомились с Тереном, был насыщенным и непростым. И для его создания была задействована команда из 200 работников.

Также Клочко рассказала, были ли участницы реалити настоящими подружками. По словам Вики, все девушки оказались в искусственно созданных условиях, поэтому назвать отношения дружбой трудно. Впрочем, она и некоторые участницы действительно могли общаться и делиться мыслями.

"Со многими девушками я до сих пор общаюсь сейчас и общалась на проекте. И ко многим я испытываю очень глубокую симпатию, уважаю их как женщин, как людей. И верю, что у них так же с другими девушками", - пояснила звезда "Холостяка".

Вика из "Холостяка" (скриншот)

"За кадром не было такого, чтобы мы сильно ссорились, раздражались. Но были моменты, когда у нас были ссоры. Это нормально, когда закрывают такое большое количество девушек в ограниченном пространстве, не дают им куда-то выходить", - также отметила она.

На проекте участницы живут в одном доме, у них не было отдельных комнат. Виктория жила с Юстиной, затем с Ксюшей и Лизой. В начале ей даже пришлось делить кровать с другой участницей.

"Был один день за весь проект, когда я ночевала одна. И это был такой счастливый день, это было так классно! Потому что я так привыкла ночевать сама, спать в своей кровати, иметь какое-то свое собственное пространство. Это для меня был огромный выход из зоны комфорта", - объяснила Клочко.

Виктория отметила, что после проекта она неделю не выходила на улицу, чтобы быть в одиночестве. Она хотела, чтобы ее никто не снимал, чтобы у нее никто ничего не спрашивал. Впрочем, участие в шоу Клочко считает хорошим и "прикольным" опытом.