Це важко витримати: чому українські біженці залишають Німеччину

Наразі в Німеччині перебуває понад 900 000 українських біженців. Місцева влада намагається всіляко допомагати українцям, однак облаштувати повноцінне життя в іншій країні дуже непросто.

Незнання або складність вивчення мови

Без знання мови важко налагоджувати комунікацію, оформлювати документи та просто спілкуватися з місцевими. Англійською в Німеччині не всі хочуть говорити, оскільки державна мова інша. Зараз деякі анкети та документи починають перекладати українською, але це поодинокі випадки.

Курси вивчення мови в Німеччині (фото: Getty Images)

Бюрократія

У відео зазначають, що Німеччина дуже бюрократична країна. Для того, щоб щось оформити потрібно мати багато часу та бути готовими до великої кількості папірців. Часто буває так, що люди місяцями не можуть оформити отримання грошей на дитину, необхідних документів тощо.

Така система діє також у медичній, банківській та освітніх сферах, що дуже не влаштовує й самих німців.

Житло

Дуже пощастило тим, хто знайшов житло протягом двох-трьох місяців, адже сьогодні багато німців не хочуть здавати квартири біженцям з України. Усе через те, що в Німеччині розповсюджена довгострокова оренда.

Зазвичай власники квартир не йдуть на домовленість, якщо орендарі житимуть лише декілька місяців. Відіграє роль ще й те, що більшість житла здають без меблів. Тому після кожних мешканців їх вивозять і викидають.

Центр прийому українських біженців (фото: Getty Images)

Робота державних служб

Окрім вище згаданої бюрократії та повільності працівників у сервісах, існує інша, більш вагома для українців, проблема. В державних установах перекладати документи призначають росіян.

У відео розповідають, що неодноразово траплялися випадки неправильного перекладу, коли йдеться про суттєві речі. Також буває так, що дрібні справи можуть вирішувати дуже довго, через що біженці не можуть знайти роботу, житло тощо.