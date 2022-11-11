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Это трудно выдержать: почему украинские беженцы покидают Германию

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 15:45
Это трудно выдержать: почему украинские беженцы покидают Германию Почему украинцам сложно в Германии (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В настоящее время в Германии находится более 900 000 украинских беженцев. Местные власти пытаются всячески помогать украинцам, однако обустроить полноценную жизнь в другой стране очень непросто.

Существует ряд причин, по которым беженцы покидают Германию.

Об этом рассказывают на YouTube-канале "Olga Liebentritt".

Незнание или сложность изучения языка

Без знания языка трудно налаживать коммуникацию, оформлять документы и просто общаться с местными. На английском в Германии не все хотят говорить, поскольку государственный язык другой. Сейчас некоторые анкеты и документы начинают переводить на украинский, но это единичные случаи.

Это трудно выдержать: почему украинские беженцы покидают Германию

Курсы изучения языка в Германии (фото: Getty Images)

Бюрократия

В видео отмечается, что Германия очень бюрократическая страна. Для того чтобы что-то оформить, нужно иметь много времени и быть готовыми к большому количеству бумажек. Часто бывает так, что люди месяцами не могут оформить получение денег на ребенка, необходимые документы и т.д.

Такая система действует также в медицинской, банковской и образовательных областях, что очень не устраивает и самих немцев.

Жилье

Очень повезло нашедшим жилье в течение двух-трех месяцев, ведь сегодня многие немцы не хотят сдавать квартиры беженцам из Украины. Все потому, что в Германии распространена долгосрочная аренда.

Обычно владельцы квартир не идут на договоренность, если арендаторы будут жить всего несколько месяцев. Играет роль еще и то, что большинство жилья сдают без мебели. Поэтому после каждого жителя ее вывозят и выбрасывают.

Это трудно выдержать: почему украинские беженцы покидают Германию

Центр приема украинских беженцев (фото: Getty Images)

Работа государственных служб

Кроме выше упомянутой бюрократии и медлительности работников в сервисах, существует другая, более значимая для украинцев проблема. В государственных учреждениях переводить документы назначают россиян.

В видео рассказывают, что неоднократно случались случаи неправильного перевода, когда речь идет о существенных вещах. Также бывает так, что мелкие дела могут решать очень долго, поэтому беженцы не могут найти работу, жилье и т.д.

Раньше мы пообщались с украинскими беженцами о жизни в разных странах Европы. Какое государство встретило наших людей теплее всего?

Мы также сравнили стоимость продуктового набора в Украине и Европе. Цены вас действительно удивят.

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