"Из-за комплекса неполноценности возникает иллюзия, будто в Европе жизнь лучше": украинские беженцы – о жизни за границей

По результатам опроса, лучше всего респонденты оценили украинские график работы магазинов и аптек, соотношение цена-качество в сфере красоты, диджитализацию различных услуг, размер коммунальных тарифов. Опрошенные также отметили, что менталитет в родной стране и сами люди лучше, чем в странах их временного пребывания.

Недавно среди украинских беженцев провели социологический опрос, целью которого было сравнить качество жизни заграницей и в Украине.

Styler пообщался с украинскими беженцами об укладе жизни в тех странах, где они временно находятся, чтобы узнать все из первых уст.

Наши героини Ксения, Алена, Дарья, Наталья и Ирина проживают в разных странах Европы: Германия, Франция, Чехия, Словения и Испания.

Они рассказывают, что выбор пал именно на эти места, потому что у них там знакомые или есть возможность качественно закрепиться для временного проживания.

Чем европейцы отличаются от украинцев?

Иностранцы искренне принимают украинских беженцев, что отмечают все собеседницы, однако, конечно, ощутима разница в менталитете.

Ксения Ляпина, Германия

Немцы максимально спокойны, ощущение, что никогда не испытывают стресса. Они могут очень медленно что-то делать, но это будет эффективно. Для нас это проблема, ведь не хочется долго ждать, однако для них это – норма жизни. Я считаю, что это правильно для ментального здоровья делать столько, сколько можешь.

Также, кстати, заметила, что у них не такая зависимость от телефонов. Я вижу, что даже на улицах они просто держат в руках сумку и оглядываются вокруг, здороваются с другими.

Алена Вернигора, Франция

Люди очень приятные, как и наши, но французы кажутся мне чуть более лицемерными. У них есть толерантность, они не считаются с внешним видом окружения и тому подобное. Эти черты в них воспитывают с детства.

Дарья Третьяк, Чехия

Нам на пути встречались очень добрые люди, которые помогают во всем. Несколько месяцев мы жили у незнакомцев совершенно бесплатно. Они приняли нас, как родных.

Я также общалась с одним чехом. Он сказал, что люди просто в шоке от того, насколько украинцы преданно защищают свою страну. Я это говорю, а у меня слезы на глазах. Он не знает, как чехи без военного опыта пошли бы защищать свою землю.

Наталья Илюшина, Словения

Здесь замечательные люди. Это фермерская страна, поэтому большинство живут в частных домиках. Мы пока мало общались с местными, поэтому отличий и не заметили. Однако они очень открытые, добрые и семейные.

Словения комфортна для жизни (фото: Наталья Илюшина)

Ирина Цехош, Испания

Испанцы очень расслаблены. У них есть такая штука как сиеста, то есть обеденный отдых. Через жаркий климат у них довольно специфический график работы: начинается с 10:00-11:00, через два часа обед, потом – сиеста, еще два часа работы и все.

Еще испанцы очень любят собак. Сперва я думала, что люди выгуливают столько собак, потому что зарабатывают на этом, но нет. Одна семья может иметь 5 собак, и они совершенно разных пород.

Чем похожи города в Украине и Европе?

Девушки подробно рассказали нам об обустройстве городов, где временно проживают. Прага, например, Дарье напоминает Киев, а вот по словам Натальи, словенские города – это украинские села.

Дарья Третьяк, Чехия

В общем все очень комфортно. Транспорт здесь приезжает минута в минуту. Есть расписание, и ничего никогда не опаздывает. Я привыкла доезжать до Киева 1,5-2 часа, а тут за полчаса с окраины до центра доехать можно, хотя Прага и меньше Киева.

Прага – это туристический город, и конечно, есть ярмарки, фестивали, но я не вникала. Мы больше посещали митинги, концерты в поддержку Украины. По моему мнению, в Украине культурная жизнь намного высшего уровня, масштабнее.

Наталья Илюшина, Словения

Словения настолько безопасна, что часто жители здесь не закрывают ни входных дверей, ни дверей в машину. Сейчас мне очень удобно, потому что тут я села за руль. Все ездят спокойно и тихо. В Киеве я так не смогла бы.

Отношение к украинцам здесь замечательное. Несмотря на то, что на недавних выборах победила пророссийская партия, население поддерживает украинцев. Потому что это бывшая Югославия, и они помнят прошлую войну.

Конечно, здесь нет такой диаспоры, как в Канаде, но есть волонтеры. У меня подписан договор с волонтерской организацией: сортирую одежду, координирую людей, ищем то, в чем нуждаются люди. Обидно, что здесь есть русская диаспора с "русским клубом", "русской школой".

Города обустроены хорошо, но надо учесть, что по словенскими меркам города – это украинские села. Нет даже районных центров, чтобы были многоэтажки. Здесь на всю Любляну лишь несколько многоэтажек. Все села очень чистые и опрятные.

Общественный транспорт очень хороший, но он ездит через большие города и села. Если ты живешь дальше, то пешком надо пройти несколько километров до остановки. Поэтому хорошо иметь хоть самую простую машину.

Здесь есть "гасильськие" дома. Это наши украинские пожарные станции. При каждом доме есть своя группа. Они дают концерты, собирают благотворительные средства.

Ксения Ляпина, Германия

Город очень комфортный, в нем все сделано для жителей. Все асфальтировано, даже дорожка возле поля, много велодорожек. Кстати, здесь очень много людей ездят на велосипедах. Это различие с Украиной.

Местный транспорт - это большие автобусы со своими маршрутом и расписанием. Недостатки лишь в том, что они иногда опаздывают, и для того, чтобы доехать до какой-то точки, не всегда хватает знать просто номер автобуса. Надо смотреть его направление. Например, у нас возле дома остановка 7-го автобуса, однако он имеет несколько конечных точек. Надо следить, куда именно он направляется. Но легко доехать точно можно.

По городу есть театры, концерты локальных артистов. Здесь также сезонно проводят фестиваль Дульт: что-то по типу ОктоберФест, но в Регенсбурге. Много веселья, аттракционов, музыки и пива.

В моем регионе для украинцев устраивали просмотры фильмов на украинском, фесты с музыкой и едой. Организована гуманитарная помощь и на одежду, и бытовые вещи. Мы также ходим на бесплатные курсы немецкого, он здесь очень нужен. Сначала курсы самого языка, потом интеграционные. Конечно, есть частные преподаватели, но в целом Германия предоставляет такую возможность бесплатно.

Алена Вернигора, Франция

У нас есть линия трамвая, который едет по всему городу, и много меньших по маршруту автобусов. Клермон-Ферран - небольшой город, размерами как мой Луцк.

У французов часто проходят праздники, но мы ездили на концерты Олега Скрипки и "ДахаБраха", чтобы поддержать Украину.

К тому же я здесь много где говорю об Украине. Меня приглашают на различные мероприятия, чтобы рассказать о беженстве на английском или ломаном французском. Недавно я рассказывала студентам-социологам из США об Украине, как и что у нас происходит. Им это интересно, а для меня важно.

Также здесь есть студенческая организация, куда пригласили меня, девушку из России и парня из Беларуси. Мы разговаривали о войне. Это было очень ужасно, хотя спасало, что они полностью проукраинские.

Ирина Цехош, Испания

В городе вы не заметите метро. Оно есть, просто замаскированное в деревьях, прозрачных станциях и тому подобное. В Валенсии всегда что-то цветет. На улицах куча апельсиновых, лимонных деревьев, но на самом деле это декоративные плоды, то есть их сажают только ради внешнего вида и запаха.

В транспорте можно оплачивать специальной проездной картой. Но есть такая изюминка: одна поездка с этой карты действует еще час после списания. То есть если я заплатила ею 1 евро в метро, то в течение часа я еще могу за этот же евро пользоваться наземным транспортом.

С интернетом у них немного неприятность, потому что сложно найти Wi-Fi, а мобильный очень дорогой.

Культурная жизнь испанцев процветает. Это всегда очень громко, ярко и одновременно контрастно. Мы приехали именно тогда, когда у них начался какой-то дикий фестиваль с петардами и салютами. Если честно, это раздражало, потому что у нас война, но это их увековеченая традиция.

Испанцы очень поддерживают Украину (фото: Ирина Цехош)

Бюрократия в Европе

По прибытии за границу украинским беженцам необходимо оформить ряд документов для узаконивания пребывания. В Украине мы можем сделать это достаточно быстро и удобно через сервисы онлайн, однако европейцы широко пользуются бумажной документацией.

Алена Вернигора, Франция

Франция – это очень много коррупции, документов и бумажек. Ты берешь рандеву (встречу – ред.), приходишь через месяц, его переносят. Всего тысяча рандеву, тысяча бумажек, тысяча емейлов на почту. У меня электронная почта сейчас просто как помойка. У нас не оформлено беженство, мы под временной защитой. Сам статус беженца дают быстро и легко, но опять же – через рандеву. Надо привыкать.

Но здесь очень хорошая социальная помощь. Есть места, где можно бесплатно взять хорошую еду, одежду, бытовые или вещи личной гигиены. Так было и до войны в Украине.

Ирина Цехош, Испания

Все довольно сложно. Мы ездили в Красный крест, подавали заявление в полицию, надо было следить, чтобы ее точно проработали. Потом встречались с представителями ЧХ, рассказывали о нуждах и тому подобное. Проблема в том, что если есть потребность в жилье, то обычно поселят за городом или в отдаленном селе.

Из преимуществ отмечу, что Испания ежемесячно выплачивает примерно шесть тысяч гривен, если вы были трудоустроены в Украине, но потеряли это, и две тысячи гривен на ребенка. Возможно, эти суммы как-то меняются в зависимости от статуса и других критериев.

Ксения Ляпина, Германия

Здесь предоставляют временный ВНЖ (вид на жизнь). После получения временного вида на жизнь, вы получаете ВНЖ на 2 года в виде пластиковой карты. Если война будет продолжаться и дальше, действие этого документа будет продлеваться

Что касается онлайн-банкинга, то настроить сложнее, чем в Украине. Для этого здесь надо получать отдельный пин-код. За три месяца пребывания мы до сих пор не смогли его нормально настроить. Кроме того, мы столкнулись с тем, что обслуживаться можно лишь в том отделе банка, где я открыла счет.

Хочу добавить, что мы живем в съемной квартире, за которую, кстати, пока платит Social Amt (социальная служба). Мы получаем социальную помощь, сумму которой устанавливает самостоятельно сама организация. Из-за того, что мы заехали в абсолютно пустую квартиру, социальная служба дала нам определенную сумму на заполнение квартиры мебелью.

Наталья Илюшина, Словения

Документы на беженство получить достаточно просто, но в целом страна бюрократическая. Если коротко, то все так: "принеси три бумажки, чтобы получить четвертую".

Словения не сразу начала выплачивать социальную помощь, поэтому для украинцев это недостаток. Мы имеем право податься на два типа помощи: материальная и компенсация за аренду жилья, если вы живете не в лагере для беженцев. Здесь, кстати, есть аналог Монобанка – Револют - и работает он по тому же принципу.

Среди значительных минусов добавлю о налогах: они в Словении составляют 45%. Так, если у вас з/п 1800 евро, то получите вы 1000, 500 из которых – аренда жилья, например.

Дарья Третьяк, Чехия

Как показалось мне, у нас можно сделать все гораздо быстрее и проще. Думаю, украинцы заметили это различие во многих странах Европы. Здесь больше проверяют документацию и личность, из-за чего сложнее система. Для украинцев сделали отдельные программы по всем направлениям по отдельным системам.

Что касается получения беженства, то в Праге организовали огромный конгрессхол с четкой продуманной системой. В этом центре делали сразу и визу, документы, находили жилье. Также в разных точках города (вокзалы, торговые центры и т. п) много волонтеров, которые помогают украинцам.

Разбираться в дополнительных вопросах, типа как трудоустроиться, уже было довольно сложно. Надо ездить в разные учреждения, прочитывать статьи, смотреть, действуют ли определенные законы и тому подобное.

Есть в Чехии такая интересная штука: ты можешь отправить деньги с карты на карту, и они "зависают" как задолженность. Если что-то взлетит, то деньги просто "в воздухе". До сих пор не понимаю, почему так. Сейчас в Чехии эта система развивается: даже денежную помощь можно оформлять онлайн.

Вечерняя Прага (фото: Дарья Третьяк)

Что с ценами?

Существует утверждение, что все страны Европы имеют более высокую ценовую политику чем украинская. Однако, по рассказам девушек, этот фактор отличается от страны к стране.

Алена из Франции рассказывает, что в их городе очень дорогой лук, зато дешевое авокадо.

"Поэтому теперь в салат мы кладем авокадо, а не лук. Интересно, что цены в магазинах одежды такие же как у нас, а вот зарплаты работников намного выше. С 22 июня по 17 июля во Франции начинаются дикие распродажи со скидками до 80%. Я приобрела себе кроссовки и пальто по 5 евро (примерно 150 грн – ред.)", – говорит девушка.

В Германии цены могут разниться в зависимости от региона.

"Бывшая ФРГ в целом дороже, чем бывшая ГДР. Однако одежда здесь дешевая, а вот услуги дорогие. Например, в каком – то магазине я могу купить топ за 5-12 евро, а маникюр будет стоить 40-50 евро", - рассказывает Ксения.

Наталья отмечает, что по ценам Украина на одном уровне со Словенией.

"Не вижу большой разницы между Украиной и Словенией. Бензин стоит так же. Нет чего-то очень дорогого или дешевого. Однако есть магазины одежды дешевле наших. У нас есть гуманитарный центр, куда местные приносят все и больше, поэтому достать необходимое можно", – говорит украинка.

Что касается цен в Чехии, то Дарья составила для себя следующую картинку: "Если жить только на денежную помощь, то это минимальная закупка необходимых продуктов".

"Уровень жизни здесь, конечно, выше. Если считать проезд в одну сторону на одного, это составит 40 гривен, что довольно дорого. Хорошо, что есть "абонемент" на проезд, он очень дешевый в рамках Чехии. Мы почувствовали, что цены выше, поэтому стараемся как-то это регулировать в своем бюджете", - добавляет она.

Жизнь в Чехии не слишком дешевая (фото: Дарья Третьяк)

Что украинским городам стоит перенять из европейских?

23 июня Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. Теперь перед нашими правительством и гражданами стоят определенные задачи на пути к полной евроинтеграции.

Мы спросили девушек, что европейского они хотели бы видеть в родной стране.

Ксения Ляпина, Германия

Чистота города. Такое впечатление будто ты живешь не на окраине города, а в зеленой деревне с птичками. Хочется, чтобы у нас было много велодорожек. Хочется, чтобы люди были такими же спокойными и жизнерадостными.

Классная система сортировки мусора, она действительно очень развита несмотря на любовь немцев к бумаге.

Что я увидела здесь впервые, то это лифт для машин. Я бы хотела, чтобы и у нас такое было. В общем я здесь была удивлена тому, что даже в таунхаусах всегда есть подземный паркинг, парковочное место для велосипедов.

Однако мне хочется отметить то, что есть в Украине, но нет в Германии. У нас гораздо круче административные системы. Немцы очень любят бумагу. Они достаточно активно пользуются почтовыми ящиками, поэтому ежедневно надо проверять почту из разных учреждений. Одна моя знакомая живет в немецкой семье, у которых есть целый шкаф с архивом важных писем, рассортированных по учреждениям и годам!

У нас рулит Новая Почта. Мне надо прислать в Украину ноутбук, и на местной почте я попросила специальную упаковку, чтобы он не разбился. У них есть только коробки. Чтобы достать нужную упаковку, мне надо идти в строительный магазин или в главное отделение почты, где вероятно потребуется упаковка.

В Украине очень развита сфера услуг. Например, в кафе здесь я столкнулась с тем, что посетители должны самостоятельно делать заказ на кассах, наполнять свои стаканы напитками, брать столовые приборы. Когда я попросила упаковать еду с собой, нам принесли коробки и мы делали это сами.

У многих украинцев есть комплекс неполноценности. Из-за этого складывается иллюзия, будто в Европе жизнь лучше. От этого избавляться надо уже. Война дает урок уважения и любви к своей стране.

Сфера услуг в Украине иногда лучше, чем в Германии (фото: Ксения Ляпина)

Алена Вернигора, Франция

Наверное, социальная помощь. Ей я больше всего удивляюсь. Но нельзя сравнивать Украину с Францией, потому что наша страна крутая и сильная. И с документами в телефоне! Есть, конечно, какие-то лучшие моменты типа дороги, транспорт и тому подобное, но когда я думаю об Украине, мне все кажется в 100 раз лучше.

Ирина Цехош, Испания

Сортировка мусора. Здесь очень много баков, сортируют просто все. И видно, что действительно сортируют, а не сбрасывают в один грузовик.

Уборка за собаками. Владельцы собак берут на прогулки с любимцами бутылку с водой, чтобы смывать с асфальта или тротуаров мочу животных.

График работы значительно лояльнее. Можно было бы учесть в смысле уважения к труду, соответствия платы прилагаемых усилий.

Популяризация спорта. 24/7 люди любого возраста занимаются спортом везде: в парках, на улицах и тому подобное. Но в то же время с самого утра испанцы могут пить кофе с алкоголем или вечером употреблять жирную пищу, которой тоже много.

Вопрос качества жизни должен решаться полностью, а не какими-то отдельными вопросами, однако сейчас это сложно, поскольку в нашей стране идет война.

Наталья Илюшина, Словения

Есть небольшие отличия от правил дорожного движения, но чего-то кардинально другого нет, даже язык похож. Поэтому мы остались. Что касается языка, то мне все понятно на слух, но чего-то сказать в ответ я не могу.

Неоднозначное отношение у меня к школьному образованию. По сравнению с нашей программа здесь очень отстает. Математика в первом классе – это счет до 20. Но с другой стороны, каждую неделю у них есть час бассейна. Есть также дни, когда дети выезжают, например, на море изучать местную фауну или в зоопарк. То есть они ближе к природе и науке.

В этих автоматах в Словении продают свежее молоко и яйца (фото: Наталья Илюшина)

Дарья Третьяк, Чехия

Мы привыкли к расписанию транспорта. Это удобно. Но есть очень много вещей, которые из Украины хотелось бы сюда. Та самая Дия, когда можно не носить документы с собой.

Некоторые показатели качества жизни в Европе все же выше, однако на вопрос о вещи в Украине, по которым скучаете больше всего, героини единогласно отвечали за домом, людьми, языком, а еще за искренним пониманием, а не выдавленными эмоциями сострадания.

Мурал в Чехии в поддержку Украины (фото: Дарья Третьяк)

Несмотря на продолжение полномасштабной войны украинцы продолжают возвращаться домой. Напомним, что по состоянию на 3 июля по данным Госпогранслужбы границу с Украиной на въезд пересекли 45 тысяч наших соотечественников.