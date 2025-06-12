Це "ваша" людина": ознаки надійного партнера, з яким варто будувати майбутнє

Не зникає без пояснень

Немає отого "вибач, завал на роботі", коли він/вона просто ghosting master. І немає моментів, коли людина залишається у повному нерозуміння, коли щось відбувається.

"Надійні люди не зникають - вони кажуть, якщо щось пішло не так. І дають про себе знати не тільки, коли скучили, а й коли просто хочуть підтримати", - каже експерт.

Слова дорівнюють діям

Обіцяли подзвонити - подзвонили. Сказали, що прийдуть - прийшли. Взагалі, з ними спокійно, бо не треба вигадувати виправдання за іншу людину.

"Така людина дбає про ваш спокій та почуття і їй не все одно, що ви десь там хвилюєтеся через запізнення", - підкреслює Віталій Курсік.

Не грає в маніпуляції

"Якщо ти мене любиш, то…", "Ти ж доросла людина - сама мала здогадатися…" Ох ні. Надійні люди говорять прямо. Не навішують провину, не випрошують драми. Бо розуміють: любов - це не торги.

Не боїться розмов "неприємних, але чесних"

Можна проговорити свої страхи, злість, непорозуміння. Можна не погоджуватись і при цьому не боятись, що це кінець. Бо надійний партнер не ображається за правду - він її слухає.

"З такою людиною ви можете обговорити все відкрито, вислухати один одного кінця і поважаєте погляди, навіть якщо вони не співпадають". І це не магія, таке дійсно буває у здорових стосунках", - додає фахівець.

Підтримує, а не тягне вниз

Коли ви поруч - хочеться рости, а не ховатися. Ця людина не заздрить, не применшує, не каже "навіщо тобі це?" - вона поруч, коли ви в процесі стати кращою версією себе.

Повага до кордонів

І до ваших, і до своїх. Без "ти мусиш", "ти маєш". Надійний партнер розуміє, що любов - це не контроль, а вибір бути поруч щодня.

Не створює відчуття "ходіння по склу"

Ви не гадаєте, в якому він настрої сьогодні. Не живете в тривозі. З ним/нею спокійно - навіть коли складно.

"Надійність - це не про ідеальність. Це про сталість. Про чесність. Про те, що коли йде дощ, вам дадуть парасолю, а не скажуть: "Ну, загартовуйся, ти ж сильна!" І головне: надійність - це не тільки про партнера. Це і про вас. Бо щоб бути з кимось справжнім, треба спочатку не зраджувати себе і теж бути надійною людиною для когось", - резюмує Віталій Курсік.