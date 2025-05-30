Закохатися онлайн у будь-якому віці: наскільки це можливо та чи будуть успішними такі стосунки?

Онлайн-знайомства вже давно перестали бути розвагою лише для молоді. Все більше людей після 30, 40 і навіть 60 років шукають - і знаходять справжні стосунки в інтернеті. Чи дійсно можливо закохатися онлайн у зрілому віці?

Чи можливо закохатися онлайн в іншу людину у будь-якому віці, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Вік не завадить?

Коли знайомства переходять у діджитал, розмитими стають не лише географічні кордони, а й вікові бар’єри. Люди, яким колись здавалося, що "вже пізно", дедалі частіше заводять профілі на сайтах знайомств, месенджерах або форумах - і починають нову главу особистого життя.

Особливо активно це відбувається у віці 35-60 років. У когось уже позаду розлучення, у когось - роки самотності. Але з’являється готовність говорити відверто, сприймати іншу людину без ілюзій, цінувати тепло й підтримку.

"З віком ми краще розуміємо себе і це дозволяє будувати стосунки свідомо, а не на емоційному автопілоті. Онлайн-знайомства майже завжди починаються з листування, і чим людина старше - тим воно довше, цікавіше та ґрунтовніше. Бо є можливість не поспішати, придивитися, сформувати глибший зв'язок", - каже Віталій Курсік.

Це не просто "переписка з незнайомцем", а пошук людини, яка поділяє цінності, має схожий досвід і бачення життя. І саме тому такі знайомства часто переростають у щось справжнє.

Чи можуть виникати глибокі почуття?

Інколи здається, що глибокі почуття можуть виникати тільки до людини, з якою ви бачилися у реалі. Але насправді почуття можуть зародитися і без реальної зустрічі.

"Так. І крапка. Бо закоханість - це не про фізичну близькість, а про те, як хтось пробирається в наші думки, торкається до глибинних тем, змушує серце битися швидше... навіть через екран. Закоханість - це про емоційний резонанс. А він може виникнути з одного листа, розмови в месенджері, або з кількох вечорів, коли ви обговорюєте життя, фільми, жарти, страхи, травми й улюблений сорт кави", - пояснює експерт.

Він додає, що вік тут не має жодного значення. Бо з роками ми не стаємо менш чутливими - просто навчаємося краще це приховувати. Але всередині завжди є частинка, яка прагне бути побаченою, прийнятою, відчувати, що хтось тебе розуміє.

Так, онлайн-закоханість має свої нюанси:

Ми часто дописуємо в уяві те, чого ще не знаємо

Людина стає частково фантазією, частково реальністю

Небезпека - побудувати замок з очікувань, який не витримає зустрічі в реальності.

"Але! Це не означає, що почуття "нереальні". Вони справжні. Просто розгортаються в іншій формі", - додає фахівець.

Що варто пам'ятати про онлайн-знайомства

Безпека понад усе. Завжди перевіряйте, з ким ви спілкуєтесь, і не поспішайте відкривати особисті дані.

Не ідеалізуйте співрозмовника. Люди в мережі мають час створити "образ", але не завжди це відповідає реальності.

Спілкуйтесь відкрито, але розумно. Важливо бути щирими, але тримати баланс - не виливати одразу все життя у чат.

Вчіться "читати між рядків". Якщо людина пише тільки загальні фрази, уникає відеозв'язку або конкретики - це тривожний дзвіночок.

"І знаєш, що цікаво? Деколи саме через екран ми відкриваємось більше, ніж у кафе через столик. Бо немає потреби тримати обличчя, ховати очі чи ловити паузи. Просто текст, просто сенс, просто серце, яке говорить. Онлайн-закоханість - це ще один спосіб сказати собі: я можу відчувати, я живий(-а), мені не все одно. І це вже багато", - резюмує Віталій Курсік.