Это "ваш" человек": признаки надежного партнера, с которым стоит строить будущее

Не исчезает без объяснений

Нет того "извини, завал на работе", когда он/она просто ghosting master. И нет моментов, когда человек остается в полном непонимании, когда что-то происходит.

"Надежные люди не исчезают - они говорят, если что-то пошло не так. И дают о себе знать не только, когда соскучились, но и когда просто хотят поддержать", - говорит эксперт.

Слова равны действиям

Обещали позвонить - позвонили. Сказали, что придут - пришли. Вообще, с ними спокойно, потому что не надо придумывать оправдания за другого человека.

"Такой человек заботится о вашем спокойствии и чувствах и ему не все равно, что вы где-то там волнуетесь из-за опоздания", - подчеркивает Виталий Курсик.

Не играет в манипуляции

"Если ты меня любишь, то...", "Ты же взрослый человек - сама должна была догадаться..." Ох, нет. Надежные люди говорят прямо. Не навешивают вину, не выпрашивают драмы. Потому что понимают: любовь - это не торги.

Не боится разговоров "неприятных, но честных"

Можно проговорить свои страхи, злость, недоразумения. Можно не соглашаться и при этом не бояться, что это конец. Потому что надежный партнер не обижается за правду - он ее слушает.

"С таким человеком вы можете обсудить все открыто, выслушать друг друга до конца и уважаете взгляды, даже если они не совпадают". И это не магия, такое действительно бывает в здоровых отношениях", - добавляет специалист.

Поддерживает, а не тянет вниз

Когда вы рядом - хочется расти, а не прятаться. Этот человек не завидует, не умаляет, не говорит "зачем тебе это?" - он рядом, когда вы в процессе стать лучшей версией себя.

Уважение к границам

И к вашим, и к своим. Без "ты должен", "ты должен". Надежный партнер понимает, что любовь - это не контроль, а выбор быть рядом каждый день.

Не создает ощущение "хождения по стеклу"

Вы не гадаете, в каком он настроении сегодня. Не живете в тревоге. С ним/ней спокойно - даже когда сложно.

"Надежность - это не про идеальность. Это о постоянстве. О честности. О том, что когда идет дождь, вам дадут зонт, а не скажут: "Ну, закаляйся, ты же сильная!" И главное: надежность - это не только о партнере. Это и о вас. Потому что, чтобы быть с кем-то настоящим, надо сначала не предавать себя и тоже быть надежным человеком для кого-то", - резюмирует Виталий Курсик.