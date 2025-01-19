"Це про тупість". Відомий актор засудив Кадочнікову, яка "встрягла" у мовний скандал

Нещодавно Лариса Кадочникова відмовилася говорити українською на церемонії вручення премії Параджанова.

Після хвилі обурень у мережі жінка пояснила свій вчинок тим, що розгубилася перед початком виступу.

Так, Лесь Задніпровський назвав виправдання про розгубленість лицемірством, адже, на його думку, акторка, яка багато років проводить на сцені, повинна вміти тримати себе в руках.

Він також висловив невдоволення тим, що за все життя вона так і не спромоглася опанувати українську мову.

"Я не вірю в те, що вона розгубилася, як виправдовувалася згодом. Лариса достатньо, вибачте, літня людина, досвідчена актриса, яка все життя на екрані, на сцені Театру імені Лесі Українки. І сказати, що раптом перелякалася – в це не вірю. І грати в таких фільмах, які стали знаковими для українського суспільства, а потім говорити "какая разница" - теж неприпустимо", - висловився артист.

Лесь Задніпровський (скріншот з відео)

"Вона заявила зі сцени, що досить того, що в театрі грає українською. Виходить, використовує мову, аби лишень відробити зарплату? Людина, яка все життя прожила в Україні, не спромоглася вивчити мову. Це про обмеженість або великодержавну тупість. І повторюся: не вірю у ті вибачення", - сказав він.

На додачу Лесь зазначив, що більше не вважає її своєю знайомою.

"Вона знає, в який час ми живемо, що відбувається в Україні. Не в космосі живе, правда ж? Дивиться телевізор, чує новини, рятується в бомбосховищі від ракетних ударів. Така, вибачте, зашореність не прикрашає актрису, яка займала почесне місце в пантеоні українського кінематографу. У мене до неї ставлення було зовсім інше, а тепер цю людину для себе викреслив", - говорить актор.

Нагадаємо, нещодавно навколо Лариси Кадочникової спалахнув мовний скандал. Під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова в Будинку кіно акторка почала свою промову російською мовою.

Лариса Кадочникова (кадр із серіалу "З чистого аркуша")

Коли її попросили перейти на українську, вона відмовилася, наголосивши на своєму праві говорити тією мовою, якою вважає за потрібне, та закликала поважати її вибір.

Акторка також зауважила, що багато зробила для України, і звернулася до присутніх із проханням виявляти розуміння одне до одного. Згодом Кадочникова пояснила свою поведінку тим, що розгубилася через зроблене зауваження.