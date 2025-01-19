"Это про тупость". Известный актер осудил Кадочникову, которая "встряла" в языковой скандал

Недавно Лариса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке на церемонии вручения премии Параджанова.

После волны возмущений в сети женщина объяснила свой поступок тем, что растерялась перед началом выступления.

Так, Лесь Заднепровский назвал оправдание о растерянности лицемерием, ведь, по его мнению, актриса, которая много лет проводит на сцене, должна уметь держать себя в руках.

Он также выразил недовольство тем, что за всю жизнь она так и не удосужилась овладеть украинским языком.

"Я не верю в то, что она растерялась, как оправдывалась впоследствии. Лариса достаточно, извините, пожилой человек, опытная актриса, которая всю жизнь на экране, на сцене Театра имени Леси Украинки. И сказать, что вдруг испугалась - в это не верю. И играть в таких фильмах, которые стали знаковыми для украинского общества, а потом говорить "какая разница" - тоже недопустимо", - высказался артист.

Лесь Заднепровский (скриншот из видео)

"Она заявила со сцены, что достаточно того, что в театре играет на украинском. Получается, использует язык, чтобы только отработать зарплату? Человек, который всю жизнь прожил в Украине, не смог выучить язык. Это об ограниченности или великодержавной тупости. И повторюсь: не верю в те извинения", - сказал он.

В дополнение Лесь отметил, что больше не считает ее своей знакомой.

"Она знает, в какое время мы живем, что происходит в Украине. Не в космосе живет, правда же? Смотрит телевизор, слышит новости, спасается в бомбоубежище от ракетных ударов. Такая, извините, зашоренность не красит актрису, которая занимала почетное место в пантеоне украинского кинематографа. У меня к ней отношение было совсем другое, а теперь этого человека для себя вычеркнул", - говорит актер.

Напомним, недавно вокруг Ларисы Кадочниковой вспыхнул языковой скандал. Во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино актриса начала свою речь на русском языке.

Лариса Кадочникова (кадр из сериала "С чистого листа")

Когда ее попросили перейти на украинский, она отказалась, отметив свое право говорить на том языке, на котором считает нужным, и призвала уважать ее выбор.

Актриса также отметила, что много сделала для Украины, и обратилась к присутствующим с просьбой проявлять понимание друг к другу. Впоследствии Кадочникова объяснила свое поведение тем, что растерялась из-за сделанного замечания.