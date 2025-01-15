Кадочникова виправдалася за мовний скандал: "Все життя говорила російською"
Відома українська акторка Лариса Кадочникова, яка оскандалилася, говорячи російською мовою під час вручення премії ім. Сергія Параджанова, прокоментувала свою позицію. Сергія Параджанова, прокоментувала свою позицію.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для Укрінформ.
"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася... Так, у побуті й майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською", - зазначила артистка.
Втім, після 24 лютого 2022 року Кадочникова все ж змінила свою позицію і намагається говорити і на сцені, і в побуті українською.
"Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, усю нашу країну. Україна - мій дім, і я нікуди не збираюся. Я перейшла на українську мову на сцені та намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - наголосила вона.
Що відомо про мовний скандал із Кадочниковою
9 січня 2025 року під час вручення премії імені Сергія Параджанова Національної спілки кінематографістів Лариса Кадочникова заговорила зі сцени російською. Це викликало суперечливу реакцію присутніх на церемонії в Будинку кіно і широкий резонанс у суспільстві після поширення відео з її виступу.
Присутні в залі попросили її перейти на українську, однак вона відповіла, що має право говорити будь-якою мовою, навіть англійською. Своє рішення вона пояснила тим, що "достатньо зробила для країни".
Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/LarysaKadochnikovA)
Хто така Лариса Кадочникова
Кадочникова народилася 1937 року в Москві. У 1961 році закінчила ВДІК.
У 1961-1964 роках грала в московському театрі "Современник", потім переїхала в Україну. З 1964 року - актриса Національного драматичного театру імені Лесі Українки, де зіграла понад 50 ролей.
У фільмографії Лариси Кадочникової - понад 40 ролей.
Найвідоміша - роль Марічки у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".
Також актриса захоплюється живописом, малює картини, відтворює на папері свої сни. Персональні виставки проходили в Києві, Москві, Німеччині, Швеції.
Зазначимо, що на початку повномасштабної війни РФ проти України акторка не захотіла евакуюватися з Києва і залишалася в столиці.
У свої 87 років вона продовжує грати на сцені театру.
Актриса в образі Марічки (кадр із "Тіні забутих предків")