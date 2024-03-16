Це треба знати кожному. Чи має юридичну силу боргова розписка
Адвокати радять українцям брати боргову розписку, якщо вони комусь позичають гроші. Втім, чи має такий документ юридичну силу і чи допоможе вирішити суперечки, якщо справа дійде до суду?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.
Що кажуть закони про боргову розписку
"Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики позикодавець передає у власність позичальника гроші, а позичальник зобов'язується повернути таку ж суму. Договір позики вважається укладеним з моменту передачі грошей", - пояснює юрист.
Він додає, що відповідно статті 1047 Цивільного кодексу України, на підтвердження укладення договору позики та його умов, може бути представлена розписка позичальника.
Тобто боргова розписка - це письмовий документ, що видається позичальником на підтвердження договору позики та його умов.
Що має бути вказано у борговій записці
Чинне законодавство не вимагає нотаріального засвідчення такого документа. Разом із цим у борговій розписці обов'язково мають бути зазначені:
- паспортні дані та ідентифікаційний код як позикодавця, так і позичальника
- їхні зареєстровані місця проживання
- дата і місце складення такої розписки
- сума - цифрами та прописом і валюта, у якій відбувається позика
- слова "отримав та зобов'язуюсь повернути"
- строк повернення коштів
- одноразове повернення коштів чи частинами
- обов'язково - підпис позичальника
Чи має юридичну силу боргова розписка
"Такий документ матиме юридичну силу і якщо позичальник порушить свої зобов'язання та не повертатиме кошти у визначений термін, ця записка буде законною та залізною підставою для стягнення боргу у судовому порядку", - наголошує Сащук.
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