Це треба знати кожному. Чи має юридичну силу боргова розписка

Адвокати радять українцям брати боргову розписку, якщо вони комусь позичають гроші. Втім, чи має такий документ юридичну силу і чи допоможе вирішити суперечки, якщо справа дійде до суду?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Що кажуть закони про боргову розписку

"Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики позикодавець передає у власність позичальника гроші, а позичальник зобов'язується повернути таку ж суму. Договір позики вважається укладеним з моменту передачі грошей", - пояснює юрист.

Він додає, що відповідно статті 1047 Цивільного кодексу України, на підтвердження укладення договору позики та його умов, може бути представлена розписка позичальника.

Тобто боргова розписка - це письмовий документ, що видається позичальником на підтвердження договору позики та його умов.

Що має бути вказано у борговій записці

Чинне законодавство не вимагає нотаріального засвідчення такого документа. Разом із цим у борговій розписці обов'язково мають бути зазначені:

паспортні дані та ідентифікаційний код як позикодавця, так і позичальника

їхні зареєстровані місця проживання

дата і місце складення такої розписки

сума - цифрами та прописом і валюта, у якій відбувається позика

слова "отримав та зобов'язуюсь повернути"

строк повернення коштів

одноразове повернення коштів чи частинами

обов'язково - підпис позичальника

Чи має юридичну силу боргова розписка

"Такий документ матиме юридичну силу і якщо позичальник порушить свої зобов'язання та не повертатиме кошти у визначений термін, ця записка буде законною та залізною підставою для стягнення боргу у судовому порядку", - наголошує Сащук.