Як скасувати судовий наказ по боргу за комуналку: поради адвоката

У разі несплати за комунальні послуги споживачів електроенергії та газу можуть зобов'язати покрити борг у судовому порядку. Найчастіше це відбувається через видачу судового наказу. Втім, споживачі можуть його скасувати.

Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Що треба знати про судовий наказ

"Судовий наказ - це особлива форма рішення суду, на підставі якого надавачі послуг зазвичай примусово стягують борги по комуналці. Особливістю цього документа є те, що він виноситься судом по спрощеній процедурі у дуже короткий термін та без участі та повідомлення боржника, що фактично позбавляє можливості останнього захистити себе на суді від таких вимог", - говорить юрист.

За його словами, це робиться тому, що вважається, що така заборгованість визнається і заявником, і боржником. Тобто вона є безспірною.

Як скасувати судовий наказ по боргу за комуналку

"Разом із цим, мало хто знає, що оскаржити такий наказ доволі просто. Якщо боржник не згідний із заявленою у судовому наказі заборгованістю, він має право протягом 15 днів із моменту отримання даного наказу звернутись до суду із заявою про його скасування. І обґрунтувати свої заперечення проти вимог стягувача", - каже Сащук.

Також він додає, що оскільки у рамках наказного провадження задовольняються тільки ті вимоги, які є безспірними. А заперечення боржника щодо боргу означають наявність спору.

"Тому відповідна заява є підставою для скасування даного судового наказу. Як результат, суд після подання такої заяви скасовує судовий наказ і роз'яснює заявнику його право звернутися до суду з тими самими вимогами, але вже в порядку спрощеного позивного провадження, яке відбувається із повідомленням з обох сторін", - пояснює адвокат.