Это нужно знать каждому. Имеет ли юридическую силу долговая расписка
Адвокаты советуют украинцам брать долговую расписку, если они кому-то занимают деньги. Но имеет ли такой документ юридическую силу и поможет ли разрешить споры, если дело дойдет до суда?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.
Что говорят законы о долговой расписке
"В соответствии со статьей 1046 Гражданского кодекса Украины, по договору займа заемодатель передает в собственность заемщика деньги, а заемщик обязуется вернуть такую же сумму. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег", - объясняет юрист.
Он добавляет, что согласно статье 1047 Гражданского кодекса Украины, в подтверждение заключения договора займа и его условий, может быть представлена расписка заемщика.
То есть долговая расписка - это письменный документ, выдаваемый заемщиком в подтверждение договора займа и его условий.
Что должно быть указано в долговой записке
Действующее законодательство не требует нотариального заверения такого документа. При этом в долговой расписке обязательно должны быть указаны:
- паспортные данные и идентификационный код как заемодателя, так и заемщика
- их зарегистрированные места жительства
- дата и место составления такой расписки
- сумма - цифрами и прописью и валюта, в которой происходит займ
- слова "получил и обязуюсь вернуть"
- срок возврата средств
- единовременный возврат средств или частями
- обязательно - подпись заемщика
Имеет ли юридическую силу долговая расписка
"Такой документ будет иметь юридическую силу и если заемщик нарушит свои обязательства и не будет возвращать средства в определенный срок, эта записка будет законным и железным основанием для взыскания долга в судебном порядке", - отмечает Сащук.
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