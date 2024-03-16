Это нужно знать каждому. Имеет ли юридическую силу долговая расписка

Адвокаты советуют украинцам брать долговую расписку, если они кому-то занимают деньги. Но имеет ли такой документ юридическую силу и поможет ли разрешить споры, если дело дойдет до суда?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Что говорят законы о долговой расписке

"В соответствии со статьей 1046 Гражданского кодекса Украины, по договору займа заемодатель передает в собственность заемщика деньги, а заемщик обязуется вернуть такую же сумму. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег", - объясняет юрист.

Он добавляет, что согласно статье 1047 Гражданского кодекса Украины, в подтверждение заключения договора займа и его условий, может быть представлена расписка заемщика.

То есть долговая расписка - это письменный документ, выдаваемый заемщиком в подтверждение договора займа и его условий.

Что должно быть указано в долговой записке

Действующее законодательство не требует нотариального заверения такого документа. При этом в долговой расписке обязательно должны быть указаны:

паспортные данные и идентификационный код как заемодателя, так и заемщика

их зарегистрированные места жительства

дата и место составления такой расписки

сумма - цифрами и прописью и валюта, в которой происходит займ

слова "получил и обязуюсь вернуть"

срок возврата средств

единовременный возврат средств или частями

обязательно - подпись заемщика

Имеет ли юридическую силу долговая расписка

"Такой документ будет иметь юридическую силу и если заемщик нарушит свои обязательства и не будет возвращать средства в определенный срок, эта записка будет законным и железным основанием для взыскания долга в судебном порядке", - отмечает Сащук.