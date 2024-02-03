Це треба бачити і чути! Потужний виступ MELOVIN у Нацвідборі на Євробачення 2024

Сергій Танчинець відзначив, що це "дуже крутий трек", який "дуже був би доречним на сцені Євробачення".

За словами Джамали, це був "дуже крутий номер, крута пісня, драйвова".

Також члени журі відзначили сміливість Кості Бочарова, яка полягає у тому, що він повернувся до Нацвідбору попри те, що брав уже участь у Євробаченні.