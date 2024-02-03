RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это нужно видеть и слышать! Мощное выступление MELOVIN в Нацотборе на Евровидение 2024

MELOVIN (фото: скриншот из выступления)
Автор: Дмитрий Войналович

MELOVIN покорил зрителей и всех меломанов своим выступлением. Его песня "Dreamer" погружает внутрь магического мира мечтателя, который не боится загадывать самые смелые желания.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает насладиться выступлением MELOVIN на сцене песенного действа.

 

Сергей Танчинец отметил, что это "очень крутой трек", который "очень был бы уместен на сцене Евровидения".

По словам Джамалы, это был "очень крутой номер, крутая песня, драйвовая".

Также члены жюри отметили смелость Кости Бочарова, которая заключается в том, что он вернулся в Нацотбор, несмотря на то, что уже участвовал в Евровидении.

 

Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах к Евровидению, которые украинцы до сих пор не могут забыть.

Также недавно букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнеса