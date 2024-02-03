Это нужно видеть и слышать! Мощное выступление MELOVIN в Нацотборе на Евровидение 2024

MELOVIN покорил зрителей и всех меломанов своим выступлением. Его песня "Dreamer" погружает внутрь магического мира мечтателя, который не боится загадывать самые смелые желания.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает насладиться выступлением MELOVIN на сцене песенного действа.
Сергей Танчинец отметил, что это "очень крутой трек", который "очень был бы уместен на сцене Евровидения".
По словам Джамалы, это был "очень крутой номер, крутая песня, драйвовая".
Также члены жюри отметили смелость Кости Бочарова, которая заключается в том, что он вернулся в Нацотбор, несмотря на то, что уже участвовал в Евровидении.
Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах к Евровидению, которые украинцы до сих пор не могут забыть.
Также недавно букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.