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Це треба бачити і чути! Потужний виступ MELOVIN у Нацвідборі на Євробачення 2024

Субота 03 лютого 2024 19:52
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Це треба бачити і чути! Потужний виступ MELOVIN у Нацвідборі на Євробачення 2024 MELOVIN (скриншот з відео виступу)
Автор: Дмитро Войналович

MELOVIN підкорив глядачів і усіх меломанів своїм виступом. Його пісня "Dreamer" занурює всередину магічного світу мрійника, який не боїться загадувати найсміливіші бажання.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує насолодитися виступом MELOVIN на сцені пісенного дійства.

Сергій Танчинець відзначив, що це "дуже крутий трек", який "дуже був би доречним на сцені Євробачення".

За словами Джамали, це був "дуже крутий номер, крута пісня, драйвова".

Також члени журі відзначили сміливість Кості Бочарова, яка полягає у тому, що він повернувся до Нацвідбору попри те, що брав уже участь у Євробаченні.

Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах до Євробачення, які українці досі не можуть забути.

Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024.

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