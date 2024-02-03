Это нужно видеть и слышать! Мощное выступление MELOVIN в Нацотборе на Евровидение 2024

MELOVIN покорил зрителей и всех меломанов своим выступлением. Его песня "Dreamer" погружает внутрь магического мира мечтателя, который не боится загадывать самые смелые желания.

Сергей Танчинец отметил, что это "очень крутой трек", который "очень был бы уместен на сцене Евровидения".

По словам Джамалы, это был "очень крутой номер, крутая песня, драйвовая".

Также члены жюри отметили смелость Кости Бочарова, которая заключается в том, что он вернулся в Нацотбор, несмотря на то, что уже участвовал в Евровидении.