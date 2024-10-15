Це трапляється з кожним: дерматологи розповіли, що найбільше потрібно шкірі з віком

З віком шкіра людини стає сухішою, тому починає потребувати частішого зволоження кремом. Дерматологи розповіли, у якому віці це починає траплятись.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Дерматолог Мішель Генрі розповіла, що зазвичай посилена сухість шкіри виникає особливо у віці від 40 до 50 років.
та спеціальні вітаміни, які захистять епідермальний бар’єр і запобіжать трансепідермальній втраті води.
Важливо уникати жосткого мила для тіла, а замінити ніжними зволожуючими засобами.
Також важливо уникати всього, що може ще більше подразнювати шкіру, тому вибирайте пральний порошок, який не містить барвників і ароматизаторів.
Раніше ми повідомляли про засоби для шкіри, які потрібно використовувати після 40 років.
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