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Это случается с каждым: дерматологи рассказали, что больше всего нужно коже с возрастом

Почему кожа с возрастом нуждается в постоянном увлажнении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом кожа человека становится более сухой, поэтому начинает нуждаться в более частом увлажнении кремом. Дерматологи рассказали, в каком возрасте это начинает случаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Когда возникает усиленная сухость кожи

Дерматолог Мишель Генри рассказала, что обычно усиленная сухость кожи возникает особенно в возрасте от 40 до 50 лет.

Эффективные способы увлажнения кожи

и специальные витамины, которые защитят эпидермальный барьер и предотвратят трансэпидермальную потерю воды.

Важно избегать жесткого мыла для тела, а заменить нежными увлажняющими средствами.

Также важно избегать всего, что может еще больше раздражать кожу, поэтому выбирайте стиральный порошок, не содержащий красителей и ароматизаторов.

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