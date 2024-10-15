Это случается с каждым: дерматологи рассказали, что больше всего нужно коже с возрастом

С возрастом кожа человека становится более сухой, поэтому начинает нуждаться в более частом увлажнении кремом. Дерматологи рассказали, в каком возрасте это начинает случаться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Дерматолог Мишель Генри рассказала, что обычно усиленная сухость кожи возникает особенно в возрасте от 40 до 50 лет.
и специальные витамины, которые защитят эпидермальный барьер и предотвратят трансэпидермальную потерю воды.
Важно избегать жесткого мыла для тела, а заменить нежными увлажняющими средствами.
Также важно избегать всего, что может еще больше раздражать кожу, поэтому выбирайте стиральный порошок, не содержащий красителей и ароматизаторов.
Раньше мы сообщали о средствах для кожи, которые нужно использовать после 40 лет.
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