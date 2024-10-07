Як пом'якшити і захистити шкіру рук у холодну погоду: спосіб з рукавицями

В холодну погоду часто руки сохнуть, а шкіра тріскається. Виною всьому - сухе повітря в опалювальних приміщеннях. Лікар поділився способом, який допоможе пом'якшити шкіру рук.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Чому шкіра подразнюється взимку

Доктор медичних наук Аніл Шарма розкрив точну причину, чому шкіра суха взимку.

Взимку помітні ознаки сухості шкіри включають лущення, жорсткість, стягнутість, свербіж і навіть нерівності або потріскані ділянки. Наші руки особливо схильні до сухості через часте миття.

"Низькі температури знижують вологість, витягаючи вологу зі шкіри, тоді як внутрішні системи опалення, такі як обігрівачі, печі та каміни, посилюють сухість, знижуючи рівень вологи в повітрі. Гарячий душ може позбавити шкіру її натуральних жирів, ще більше сприяючи сухості, особливо в поєднанні з агресивним милом, яке може дратувати та зневоднювати шкіру", - зазначила експерт.

К рім правильного вибору зволожуючого крему, доктор Шарма радить спосіб з рукавичках. Якщо ваші кутикули все ще лущаться, сухі або твердіють, то варто провести вечірню процедуру з оліями, багатими на вітаміни та зволожуючими властивостями.

Такі олії, як кокосова, арганова та мигдальна мають високий вміст вітаміну Е, потужного антиоксиданту, який підтримує формування захисних клітин шкіри.

Також можна спробувати багатоцільову олію, як-от жожоба, яка містить не лише вітамін Е, але й А, що сприяє гладкості та молодості шкіри.

Що зробити для зволоження рук

Вибравши олію для кутикули, виконайте три прості кроки:

нанесіть кілька крапель олій на кожну кутикулу. Можна використовувати для цього щітку, залежно від продукту та того, що вам найкраще підходить

обережно втирайте олію в кутикулу протягом кількох хвилин. Це допомагає стимулювати кровообіг і забезпечує глибоке вбирання олії в шкіру, забезпечуючи максимальну користь

після втирання олії надіньте пару бавовняних рукавичок. Ці рукавички допомагають утримувати природне тепло тіла, дозволяючи олії проникати ще глибше та пом’якшувати кутикулу протягом ночі

Варто регулярно повторювати цю процедуру, щоб підтримувати шкіру здоровою. Для додаткового кроку подумайте про застосування крему для рук, збагаченого вітаміном Е або формули на основі масла ши.

Важливо, що деякі види мила можуть сушити шкіру. Вибирайте мило з додаванням зволожуючих інгредієнтів, а саме гліцерин, кераміди та гіалуронова кислота.

Після миття рук варто витирати руки насухо, а не терти їх, щоб запобігти подразненню.