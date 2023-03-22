"Це такий же цукор": розвінчано основний міф про корисність меду

Мед, попри заяви про його корисність, є дуже калорійним продуктом. Якщо ви бажаєте схуднути, слід обмежити його добове споживання.
Про це розповіла у Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.
Мед – це сахароза (з глюкозою та фруктозою), яку бджілка збирає у вигляді нектару та несе у своєму дзьобику. А в дзьобі містяться певні ферменти, які відокремлюють також фруктозу від глюкози.
Саме тому в меді міститься приблизно 40% фруктози, 40% глюкози та сахарози (яка не встигла роз'єднатися). Тому мед – це також цукор. Якщо ви вважаєте калорії для схуднення, обов'язково враховуйте мед.
Мед містить велику кількість вітамінів: провітамін А, усі вітаміни групи В, вітаміни С, Е, К. Крім того, у ньому містяться такі мікроелементи, як магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо.
Вживання меду допомагає збільшити витривалість організму, тому його рекомендують вживати спортсменам. Вживання меду – це давній та перевірений метод, який допомагає заснути та сприяє міцному сну.
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