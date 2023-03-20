Ось що буде з вашим організмом, якщо ви почнете їсти менше твердого сиру
Твердий сир входить до раціону дуже багатьох людей. Його вживають на бутербродах, додають у гарячі страви, посипають їм піци та спагетті. Однак лікарі рекомендують знизити кількість цього продукту в раціоні або навіть повністю відмовитися від нього.
Чому варто менше вживати твердий сир і що буде з організмом після відмови від нього, розповів доктор медичних наук та директор програми харчування Акуа Вулбрайт.
Чому варто їсти менше твердого сиру
За словами фахівця, у такому сирі міститься багато натрію, жиру та калорій. І це значно підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, ішемічної хвороби серця, ризик появи інсульту та гіпертонії.
Доктор Вулбрайт зазначає, що якщо ви перебуваєте в групі ризику розвитку гіпертонії або страждаєте від підвищеного тиску, варто обмежити сир у своєму раціоні. Особливо - твердих сортів та сиру фета.
Що буде з вашим організмом після відмови від сиру
Стан шкіри стане кращим. Дослідження показують, що вживання великої кількості молочних продуктів шкірне сало виробляється активніше. А це призводить до акне.
Підуть симптоми метеоризму. При низькій кількості сиру в раціоні зникнуть проблеми із травленням, у тому числі - здуття живота. Якщо ви зовсім від сиру не можете відмовитися, вибирайте знежирені сорти та безлактозні.
Перестануть турбувати головний біль і мігрені. За даними клініки Майо, деякі сорти сиру, такі як швейцарський, сир із пліснявою, пармезан, чеддер та інші – містять амінокислоту тирамін. Саме вона здатна викликати сильні головні болі та мігрень.
Зменшиться ризик серцевих захворювань. При низькому вживанні сиру або при повній відмові ви контролюватимете холестерин і в рази знизите ризики виникнення серцево-судинних проблем. Сир - продукт, багатий на насичені жири.
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