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"Это такой же сахар": развенчан основной миф о полезности меда

Фото: Почему мед это тот же сахар (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Мед, вопреки заявлениям о его полезности, является очень калорийным продуктом. Если вы хотите похудеть, следует ограничить его суточное потребление.

Об этом рассказала в Instagram нутрициолог Снежана Ворошилова.

Что такое мед?

Мед – это сахароза (с глюкозой и фруктозой), которую пчелка собирает в виде нектара и несет в своем клювике. А в клюве содержатся определенные ферменты, которые отделяют также фруктозу от глюкозы.

Именно поэтому в меде содержится примерно 40% фруктозы, 40% глюкозы и сахарозы (не успевшей разъединиться). Поэтому мед – это тоже сахар. Если вы считаете калории для похудения, учитывайте обязательно мед.

Чем полезен мед для организма

Мед содержит большое количество витаминов: провитамин А, все витамины группы В, витамины С, Е, К. Кроме того, в нем содержатся такие микроэлементы, как магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо.

Употребление меда помогает увеличить выносливость организма, поэтому его советуют употреблять спортсменам. Употребление меда – это давний и проверенный метод, который помогает уснуть и способствует крепкому сну.

Как мы ранее писали, вот что будет с вашим организмом, если вы начнете есть меньше твердого сыра.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты мешают похудеть после 40 лет.

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