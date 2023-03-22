"Это такой же сахар": развенчан основной миф о полезности меда

Что такое мед?

Мед – это сахароза (с глюкозой и фруктозой), которую пчелка собирает в виде нектара и несет в своем клювике. А в клюве содержатся определенные ферменты, которые отделяют также фруктозу от глюкозы.

Именно поэтому в меде содержится примерно 40% фруктозы, 40% глюкозы и сахарозы (не успевшей разъединиться). Поэтому мед – это тоже сахар. Если вы считаете калории для похудения, учитывайте обязательно мед.

Чем полезен мед для организма

Мед содержит большое количество витаминов: провитамин А, все витамины группы В, витамины С, Е, К. Кроме того, в нем содержатся такие микроэлементы, как магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо.

Употребление меда помогает увеличить выносливость организма, поэтому его советуют употреблять спортсменам. Употребление меда – это давний и проверенный метод, который помогает уснуть и способствует крепкому сну.