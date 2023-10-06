"Це такий класний наркотик". Педан зробив заяву про повернення на телебачення

Олександр Педан здобув свою популярність завдяки численним шоу на телебаченні. Найвідомішими та навіть культовими за його участі стали "Підйом", "Хто зверху", "Екси", "Серця трьох" і "Кабріоліто". Однак на довгий період повномасштабної війни розважальні шоу зникли, тому відроджуватися такому контенту непросто

Телевізор чи YouTube?

Відомо, що зараз Олександр Педан веде власний соціальний проєкт на YouTube разом із донькою Лєрою. Він розповідає, що ця діяльність - це саме те, до чого він ішов багато років.

"Соціальна історія - це такий класний наркотик. Коли ти бачиш користь від того, що ти робиш, це неймовірний кайф. Це саме те, до чого я дуже довго йшов у своїй професійній діяльності. Це саме та монетизація, яку хотілося б бачити в сучасних реаліях. І це не тільки гроші", - каже Педан.

Він додає, що сфера освіти - це не тільки навчальні заклади, а й соціальні мережі, де майже немає українського та україномовного контенту. Найбільша проблема з дитячим контентом на YouTube.

"Це те, що ми програли рашистам повністю. От я мрію створити екосистему для того, щоб в Україні з'являвся дитячий українськомовний контент, щоб виросли й наші блогери. І дитячі блогери, і дорослі, які граються з дітками, щоб вони говорили українською мовою, щоб вони були патріотично налаштованими. Щоб навіть інколи несли оту фігню ні про що, але щоб це було наше", - пояснює Олександр.

До слова саме такий контент він хоче просувати й на телебачення та готовий робити це фактично задарма.

"Я готовий працювати за безцінь. І, звісно, ми туди будемо вкладати сенси. Так, я сивий, мені 41 рік, але я із задоволенням буду бігати з дітками та ставити їм запитання з української літератури чи географії", - ділиться шоумен.

Та водночас додає, що над цим варто попрацювати й державі. Адже проблема українського телебачення в тому, що воно комерційне. Продюсери хочуть створювати те, що буде приносити рекламу, і вони зароблять гроші, пояснює Педан.