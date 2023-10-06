"Скажу непопулярну думку": Педан пояснив, чи повинне існувати безкоштовне навчання в Україні

Більшість українців знають Олександра Педана як телеведучого та шоумена, проте зараз він активно займається громадською діяльністю у сфері освіти, зокрема. Вивчаючи проблеми українських університетів і шкіл, він заявляє, що освіта в Україні повинна бути платною.

Чому не може існувати безкоштовна освіта

Олександр розповідає, що кожен вищий навчальний заклад певну частку прибутку виділяє на роботу студентської ради. Цей орган займається просуванням університету, його культурним життям тощо.

Тому, заробляючи непоганий капітал, ВНЗ повинні переходити на самоокупність без втручання держави. Як приклад Педан наводить Український католицький університет (УКУ). Цей університет є приватним, тобто він не надає бюджетних місць. Однак абітурієнти можуть здобути гранти на навчання.

"Мені здається, це ідеальна історія. Зараз я скажу непопулярну думку, але я за платну освіту. Якщо батьки працюють, заробляють, сплачують податки, то я за те, щоби вони вкладали у свою дитину. Тоді вони почнуть обирати виш, тому що ти за це платиш. Це проста історія: ти платиш - ти цінуєш", - пояснює свою позицію діяч.

Разом із тим він переконаний, що для тих, хто справді не може оплатити вищу освіту, повинна існувати програма підтримки від держави.

А якщо обійтися без вищої освіти?

У такому випадку Олександр радить звернути увагу на профтехосвіту. Після 9-го класу випускник може вступити до професійно-технічного училища та здобувати безпосередньо професію, а потім за бажанням - отримати й вищу освіту.

"Я за освітою економіст-менеджер невиробничої сфери. Після того, як я закінчив виш, я зрозумів, що можу бути продавцем у магазині. Чи треба мені чотири роки на те, щоб стати продавцем у магазині? Так от, у нас недооцінена якраз середня спеціалізована освіта", - каже з власного досвіду Педан.

Він наголошує, що Україні непотрібна велика кількість спеціалістів "престижних" професій, тому варто звертати увагу на більш робочі напрямки.