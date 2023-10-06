Педан пригадав, як на початку війни отримував погрози від Шарія: "шавка, расплата близко"

Росія завжди поширювала свою пропаганду через соціальні мережі, телебачення тощо. На початку повномасштабної війни це було особливо активно та небезпечно, адже ворогу невигідно показувати світові правду. Для того, щоб протидіяти дезінформації, багато українців і зірок займалися інформаційною боротьбою.

В інтерв'ю РБК-Україна Олександр Педан пригадав, як отримував погрози від проросійських блогерів за свою діяльність.

"Шавка, расплата близко"

Команда Олександра Педана займалася антипропагандою на початку повномасштабної війни. Для України це були спростування фейків і позитивні новини, а для Росії - щось, щоб налякати чи внести ясність.

У цей період з'явився проросійський блогер Анатолій Шарій, який поширює повну дезінформацію про Україну.

"І ми подумали, а чого ми не можемо його забанити. Ми вирішили спробувати, почали шукати різні варіанти", - розповідає Педан.

Проте український блогер, чиє ім'я він не називає, "злив" Олександра Шарію, думаючи, що він нормальний. Зрештою до пропагандиста це дійшло, і тут почалися погрози.

"Одна з них дослівно: "Шавка, расплата близко. Привет от Шария". Пишуть, та й пишуть. А потім через півтора місяця хлопці з київського ТрО та спецслужби виявили російського полковника, у нього корочка й зброя вдома", - пригадує Олександр.

У його телефоні також знайшли повідомлення до телеведучого. Російський військовий весь цей час перебував у Києві на замаскованій квартирі.

Педан каже, що дізнався про це після того, як полковника заарештували.

"У нас дуже круто працюють спецслужби. Але якби я дізнався раніше й погрози були б реальними, ну, неприємно, особливо, коли в тебе сім'я в Україні. Тим паче, що я точно не збирався ходити з охороною. Це не моє", - ділиться чоловік.

Нагадаємо, що Анатолій Шарій - це проросійський пропагандист і колишній журналіст українського походження. Веде відеоблог в YouTube, був частим гостем на антиукраїнських телеканалах Перший незалежний, КРТ, НАШ, 112 Україна, ZIK та NewsOne, пов'язаних з проросійським олігархом Віктором Медведчуком, медіамагнатом Тарасом Козаком та політиками Нестором Шуфричем, Євгенієм Мураєвим і Віталієм Захарченком.

Шарій входить до бази "Миротворець" і є керівником проросійської забороненої політичної партії "Партія Шарія".