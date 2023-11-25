Це не суржик. Яких слів українці даремно уникають у мовленні

Українська мова має великий пласт слів, які походять із праслов'янської. Вони є спільними для багатьох слов'янських мов. Але оскільки такі слова є і в російській, то іноді українці уникають їхнього вживання, бо помилково вважають їх елементами суржику.
Втім, цього не варто робити, адже чим багатший ваш словниковий запас - тим краще ваше мовлення. Якщо у вас виникають сумніви щодо конкретного слова, то варто його перевірити у словнику та пошукати з ним сталі вирази, прислів'я і приказки, щоб переконатися, що воно питомо українське.
Про те, які 5 слів помилково вважають суржиком, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Project r.i.d в Instagram.
Походить від праслов'янського vidь. Споріднене з литовським veidas. Спільнокореневі слова є і в інших слов'янських мовах, а в українській - багато сталих виразів. Наприклад, "аби очі не виділи" та "виділи очі, що купляли".
Походить праслов'янського srtojь "порядок". Пов'язане з індоєвропейським ster "розстилати". Слова із таким коренем є у польській, македонській та словацькій мовах.
Походить від праслов'янського mьnogь. Пов'язане з індоєвропейським men(e)gh. Найпоширеніша стала конструкція в українській, яку точно усі знають - "многая літа".
Походить від праслов'янського ryxlь, пов'язане із rusiti "порушувати". Це слово також є у польській, чеській та словацькій мовах.
Походить від праслов'янського mozь, пов'язане з давньоіндійським "manuh" "людина", "чоловік". У нас є навіть сталий вираз "учені мужі", а похідні слова - "мужній" та "мужність". Також слова із таким коренем є в інших слов'янських мовах.
Раніше ми писали про те, яка різниця між суржиком та діалектом.
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