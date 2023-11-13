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Суржик чи діалект? Яка між ними різниця та які українські слова помилково вважають російськими

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 20:28
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Суржик чи діалект? Яка між ними різниця та які українські слова помилково вважають російськими Яка різниця між суржиком і діалектом (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українська мова досить багатогранна та непередбачувана. У ній переплелися такі явища як суржик, діалект, говірка та наріччя. На перший погляд, може здатися, що це все одне й те саме, проте ні.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис проєкту "Р.І.Д" в Instagram пояснює різницю між цими поняттями.

Яка різниця між діалектом і суржиком

Діалект - це місцевий різновид мови. Суржик - це елементи двох чи кількох мов, штучно об'єднані, без дотримання мовних норм. Найпоширеніша форма суржику - це деформація російських слів на український лад.

В українській літературі суржик часто використовували для того, щоб надати героям комічності та харизматичності.

Суржик чи діалект? Яка між ними різниця та які українські слова помилково вважають російськими

Яка різниця між суржиком і діалектом (фото: instagram.com/project_r.i.d)

На противагу суржику, діалект виникає, коли мешканці певного регіону складають свої слова на позначення тих чи інших речей. Загалом українська мова налічує 15 діалектів.

Але найбільша мовна одиниця - це наріччя. Їх досить легко сплутати з діалектом, проте це різні поняття. В Україні виділяють три великі групи наріччя: південно-східне, південно-західне та північне. Кожне з них поділяється на менші види, де існують свої унікальні слова.

Суржик чи діалект? Яка між ними різниця та які українські слова помилково вважають російськими

Яка різниця між суржиком і діалектом (фото: instagram.com/project_r.i.d)

Крім усього вище перерахованого, існують також говірки - мовно-територіальні утворення одного чи кількох населених пунктів. Найчастіше говірками користуються в селах. До слова саме ця одиниця мови складає діалектизми.

А про те, які слова в українській мові помилково вважають суржиком чи взагалі російськими, дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

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