Вчені з'ясували, як чужі помилки у мовленні впливають на фізичний стан людей

Вчені із Бірмінгемського університету у новому дослідженні визначили, що граматичні помилки у мовленні інших людей здатні впливати на серцевий ритм слухачів і викликати стрес.

Що виявило дослідження

Лінгвіст Дагмар Дів’як та професор психології мови Петар Мілін залучили до дослідження 41 дорослого британця. Їм дали прослухати 40 зразків англійської мови, половина з яких містила граматичні помилки.

Вчені записували варіабельність серцевого ритму (ВСР) учасників під час прослуховування. ВСР фіксує час між послідовними ударами серця. Ці інтервали стають частішими під час стресу.

Результати показали, що чим більше помилок людина чує, тим частішим стає її серцебиття. А це ознака стресу. Простіше кажучи, симпатична нервова система активує реакцію "бий або біжи", як під час загрози або передбачуваної небезпеки.

"Результати цього дослідження привертають увагу до нового виміру складного взаємозв’язку між фізіологією та пізнанням. Цей зв’язок досліджували за допомогою різноманітних методів від стеження за очима через електроенцефалографію до візуалізації мозку. Але зв’язку між пізнанням мови та вегетативною нервовою системою досі приділялося менше уваги", - заявив Дів’як.

Отримані результати можна надалі використовувати для вивчення психолінгвістики.

"Це дослідження надає нам новий метод для вивчення аспектів пізнання, які не можна спостерігати безпосередньо. Це особливо цінно в роботі з користувачами мови, які не можуть усно висловлювати свою думку через молодість чи похилий вік, чи погане здоров’я", - додав лінгвіст.

"Ваші знання про рідну мову значною мірою неявні, бо її вивчення не вимагало від вас значних роздумів. Це означає, що вам буде важко визначити, що саме є правильним чи неправильним у реченні, і пояснити, чому це так. Однак точна оцінка лінгвістичних здібностей людини важлива для вирішення багатьох питань, що стосуються основних сфер життя, пов’язаних із пізнанням, зокрема здоров’я мозку", - пояснив Дів’як.