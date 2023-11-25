Это не суржик. Каких слов украинцы зря избегают в речи

Украинский язык имеет большой пласт слов, происходящих из праславянского. Они общие для многих славянских языков. Но поскольку такие слова есть и в русском, то иногда украинцы избегают их употребления, потому что ошибочно считают их элементами суржика.

Однако, этого не стоит делать, ведь чем богаче ваш словарный запас - тем лучше ваша речь. Если у вас возникают сомнения относительно конкретного слова, то стоит его проверить в словаре и поискать с ним поговорки или пословицы, чтобы убедиться, что оно является украинским.