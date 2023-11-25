Це не суржик. Яких слів українці даремно уникають у мовленні

Українська мова має великий пласт слів, які походять із праслов'янської. Вони є спільними для багатьох слов'янських мов. Але оскільки такі слова є і в російській, то іноді українці уникають їхнього вживання, бо помилково вважають їх елементами суржику. Втім, цього не варто робити, адже чим багатший ваш словниковий запас - тим краще ваше мовлення. Якщо у вас виникають сумніви щодо конкретного слова, то варто його перевірити у словнику та пошукати з ним сталі вирази, прислів'я і приказки, щоб переконатися, що воно питомо українське.

Про те, які 5 слів помилково вважають суржиком, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Project r.i.d в Instagram.