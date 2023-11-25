Это не суржик. Каких слов украинцы зря избегают в речи
Украинский язык имеет большой пласт слов, происходящих из праславянского. Они общие для многих славянских языков. Но поскольку такие слова есть и в русском, то иногда украинцы избегают их употребления, потому что ошибочно считают их элементами суржика.
Однако, этого не стоит делать, ведь чем богаче ваш словарный запас - тем лучше ваша речь. Если у вас возникают сомнения относительно конкретного слова, то стоит его проверить в словаре и поискать с ним поговорки или пословицы, чтобы убедиться, что оно является украинским.
О том, какие 5 слов ошибочно считают суржиком, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Project rid в Instagram.
"Видіти"
Происходит от праславянского vidь. Родственное с литовским veidas. Однокорневые слова есть и в других славянских языках, а в украинском - много постоянных выражений. Например, "аби очі не виділи" та "виділи очі, що купляли".
"Строїти"
Происходит праславянский srtojь "порядок". Связанное с индоевропейским ster "расстилать". Слова с таким корнем есть в польском, македонском и словацком языках.
"Многий"
Происходит от праславянского mьnogь. Связанное с индоевропейским men(e)gh. Самая распространенная конструкция в украинском, которую точно все знают - "многая літа".
"Рихлий"
Происходит от праславянского ryxlь, связанное с rusiti "нарушать". Это слово также есть в польском, чешском и словацком языках.
"Муж"
Происходит от праславянского mozь, связанно с древнеиндийским "manuh" "человек", "муж". У нас есть даже устойчивое выражение "учені мужі", а производные слова - "мужність" и "мужній". Также слова с таким корнем есть в других славянских языках.
Раньше мы писали о том, какая разница между суржиком и диалектом.
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