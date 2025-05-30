"Це не росіянин". MELOVIN пояснив свої високі бали для Tommy Cash на "Євробаченні-2025"

Цьогоріч MÉLOVIN увійшов до складу українського журі “Євробачення-2025”. Після фіналу він опублікував свої бали, що спричинило хвилю критики - зокрема через друге місце, віддане представнику Естонії Tommy Cash, якого в соцмережах звинуватили у проросійських поглядах. Артист прокоментував цю ситуацію.

“Пояснюю. По-перше, це найпрекрасніший кейс з усіх скандалів, які я чув про себе, заголовків, перших шпальт і все інше. Це чудовий кейс психологічний, на тему викривлення в суспільстві - когнітивного викривлення, коли люди не читають, не перевіряють інформацію, довіряють заголовкам мас-медіа і на базі цього роблять якісь свої висновки”, - зазначив MÉLOVIN.

“Насправді Томмі Кеш не є проросійським виконавцем. А СБУ так і не підтвердила його перетин Криму в тому році. Немає цієї інформації взагалі”, - пояснив артист.

Він також наголосив, що у його контракті з Суспільним не було заборони на публікацію оцінок.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

“Коротше, мені було дозволено опублікувати листочок. У моєму контракті з Суспільним це один з пунктів, який я можу оголосити. Тому що заборони немає. Такої колись вона була, певно, у інших членів журі торік. У мене такої заборони немає. Тому від Суспільного мені нічого не прилетіло. Все було класно. Пані Скібінська не переживала так сильно, як могла би, напевно”, - сказав виконавець.

MÉLOVIN також пояснив, що деякі претензії базувалися на неправильно витлумачених текстах пісень.

“А. І найголовніше. Хтось закидав, що там фраза - щось типу "I go to Moscow", "I fly to…" Але вірте далі - текст, який співається в цій пісні, не в "Міамора", а в попередній. Там теж хейт посипався. Там є ще фрази: "Я хочу проголосувати за Камалу, хочу проголосувати за Трампа, хочу купити Samsung у магазині Apple Store". Це пісня "United Music", про яку почався також хейт. Вона про оце також викривлення - коли ти не маєш можливості зробити вибір. Він має бути один. Або тут, або там. Ти не маєш сидіти на двох стільцях”, - висловився він.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Наприкінці виконавець ще раз підкреслив: його оцінка Естонії - це виключно про музику, а не про політику.

“Естонія віддала один відсоток ВВП Україні. Це найбільша підтримка Європейського Союзу від країни - така незалежна підтримка нашій країні. А що ще? А окрім бабусі, яка є росіянкою, мама у нього українка. А ще є естонське також походження. Тому це не росіянин - це естонець”, - підсумував співак.