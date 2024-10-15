"Це провальна ідея". Відомий тренер назвав метод схуднення, який не працює

Невдалі спроби схуднути за допомогою тренувань можуть бути наслідком всього однієї поширеної помилки, яка заважає досягти бажаної фігури.

Відомий фітнес-тренер та нутриціолог Юрій Попко у інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розкрив правду про один з найпопулярніших методів схуднення, який, на його думку, є абсолютно неефективним.

Чи можна схуднути, тільки тренуючись?

Експерт навів приклад для розуміння, як витрачає калорії наш організм.

"Уявімо собі, що у нас є автомобіль, не важливо який, він в різних режимах їзди (стоячи заведений, з прискореннями та гальмуваннями і в різних швидкісних режимах) спалює різну кількість пального. Нам поставили завдання, спустошити бак будь-яким способом", - розповів тренер.

"Ми можемо максимально його навантажувати різними режимами водіння, щоб розхід палива був максимальний, відкрити вікна, двері, завантажити пасажирів, багаж, увімкнути кондиціонер, світло, розігнатись до максимальної швидкості, різко гальмувати, пришвидшуватись, все це для того, щоб максимально авто споживало палива на 100 кілометрів", - додав він.

Юрій наголошує, що основна умова для схуднення - це дефіцит калорій.

"Скільки ми б не спалили палива, нам завжди будуть заправляти рівно стільки ж і щей з плюсом декілька літрів. Питання з зірочкою, чи можемо ми спустошити бак, якщо як би ми не їхали, все одно палива ми отримаємо більше ніж спалюємо? Для того, щоб схуднути, потрібно зробити дефіцит калорій, тобто спожити менше калорій ніж організм наш потребує на власні потреби і використає на певну активність", - сказав Попко.

Одні тренування не допоможуть схуднути (фото: Freepik)

Як зробити дефіцит калорій?

Юрій пропонує два варіанти - це споживати менше калорій, або бути більш активними бути протягом дня. Він навів простий приклад, що краще відмовитися від смаколика, ніж "пропахати" в залі більше години.

"Що легше, не зʼїсти булочку і недоотримати 400-500 ккал чи 1,5 години пахати в залі, щоб стільки ж спалити або 3-4 години находжувати кроками? Також організм вміє адаптуватись і через 6-8 місяців він на певну активність буде витрачати суттєво менше калорій ніж коли ми починали тренуватись", - уточнив нутриціолог.

За його словами, якщо спочатку у вас на це йшло 500 ккал, то згодом це ж тренування буде спалювати всього 350 калорій.

"Тому, лише за рахунок тренувань схуднути вкрай складно, можна хіба зробити рекомпозицію тіла частково, мʼязи збільшити, а відсоток жиру трішки зменшити, але все одно це не поганий варіант", - зазначив Попко.

У висновку Юрій повідомив, що схуднути без дефіциту калорій - абсолютно неможливо, бо схуднення це і є дефіцит.

"Слід додати, що після тренування, активності у нас посилюється голод і ми назад наїмо те, що спалили. Тому тренуватись з ціллю схуднути - провальна ідея і на практиці майже не робоча", - резюмував експерт.

На схудненні важливо створити дефіцит калорій (фото: Freepik)