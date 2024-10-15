"Это провальная идея". Известный тренер назвал метод похудения, который не работает

Неудачные попытки похудеть с помощью тренировок могут являться следствием всего одной распространенной ошибки, мешающей достичь желаемой фигуры.

Известный фитнес-тренер и нутрициолог Юрий Попко в интервью РБК-Украина (проект Styler) раскрыл правду об одном из самых популярных методов похудения, который, по его мнению, абсолютно неэффективен.

Можно ли похудеть, только тренируясь?

Эксперт привел пример для понимания того, как тратит калории наш организм.

"Представим себе, что у нас есть автомобиль, не важно какой, он в разных режимах езды (стоя заведенный, с ускорениями и торможениями и в разных скоростных режимах) сжигает разное количество горючего. Нам поставили задачу, опустошить бак любым способом", - рассказал тренер.

"Мы можем максимально его нагружать разными режимами вождения, чтобы расход топлива был максимальный, открыть окна, двери, загрузить пассажиров, багаж, включить кондиционер, свет, разогнаться до максимальной скорости, резко тормозить, ускоряться, все это для того, чтобы максимально авто потребляло топлива на 100 километров", - добавил он.

Юрий отмечает, что основное условие для похудения - это дефицит калорий.

"Сколько мы бы не сожгли топлива, нам всегда будут заправлять ровно столько же и еще с плюсом несколько литров. Вопрос со звездочкой, можем ли мы опустошить бак, если как бы мы ни ехали, все равно топлива мы получим больше чем сжигаем? Для того Чтобы похудеть, нужно сделать дефицит калорий, то есть потребить меньше калорий, чем организм наш нуждается в собственных нуждах и использует на определенную активность", - сказал Попко.

Одни тренировки не помогут похудеть (фото: Freepik)

Как сделать дефицит калорий?

Юрий предлагает два варианта - это потреблять меньше калорий, или быть более активными быть в течение дня. Он привел простой пример, что лучше отказаться от вкусности, чем "пропахать" в зале больше часа.

"Что легче, не съесть булочку и недополучить 400-500 ккал или 1,5 часа пахать в зале, чтобы столько же сжечь или 3-4 часа находить шагами? Также организм умеет адаптироваться и через 6-8 месяцев он на определенную активность будет тратить существенно меньше калорий, чем когда мы начинали тренироваться", - уточнил нутрициолог.

По его словам, если сначала у вас на это уходило 500 ккал, то впоследствии эта же тренировка будет сжигать всего 350 калорий.

"Поэтому только за счет тренировок похудеть крайне сложно, можно разве сделать рекомпозицию тела частично, мышцы увеличить, а процент жира немного уменьшить, но все равно это не плохой вариант", - отметил Попко.

В заключении Юрий сообщил, что похудеть без дефицита калорий - абсолютно невозможно, потому что похудение это и есть дефицит.

"Следует добавить, что после тренировки, активности у нас усиливается голод и мы обратно наем то, что сожгли. Поэтому тренироваться с целью похудеть – провальная идея и на практике почти нерабочая", - резюмировал эксперт.

На похудении важно создать дефицит калорий (фото: Freepik)