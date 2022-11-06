"Це просто крінж!" Зірка "Кріпостної" потрапила у скандал через російську музику

Наталка Денисенко їхала на знімальний майданчик. Під час подорожі їй довелося слухати російську попсу. Це акторку сильно обурило, і вона зауважила водія. Той мовчки переключив музику і не відповів їй.

"Їду на роботу. Зла, капець. Кожна пісня водія - російська. І це не таксист. А хлопець із департаменту водіїв. А потім ми запитуємо, чому в топах ці пісні. Нормально поговорити не вийшло. Він просто мовчки переключив. І я впевнена, що й надалі слухатиме російську музику", - розповіла Денисенко.

Виявилося, що батько цього водія служить у ЗСУ. Денисенко дуже здивована його вчинками, оскільки прослуховування російської музики – це допомагати росіянам заробляти гроші.

"Це просто крінж. Тато цього хлопця, який возить мене на знімальний майданчик, служить у ЗСУ. Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в скарбницю нашого ворога. Прикол? Чому є ті, хто не розуміє цей логічний ланцюжок?" – обурюється артистка.

Вона зазначила, що спілкуватися тією мовою, якою зручно, це ще припустимо. Але слухати пісні російських виконавців слід бойкотувати.

"Закликаю всіх не слухати російських виконавців. Зробимо бойкот їхньої продукції, їхньої творчості, бо ця держава знищує наших людей" - закликала Денисенко.

Варто зазначити, що її пост у соціальній мережі викликав ажіотаж серед росіян, які підтримують політику Путіна. Їй почали писати гнівні повідомлення, а потім заблокували її обліковий запис в Instagram.

Її сторінку блокують регулярно - з початку повномасштабного вторгнення Росії до України та спроб актриси розповісти правду про росіян усьому світу.