"Це просто крінж!" Зірка "Кріпостної" потрапила у скандал через російську музику

Зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко повідомила про неприємний інцидент із водієм. Вона їхала працювати та змушена була слухати пісні російських виконавців, яких включив їй водій.
Про інцидент артистка розповіла у своєму Instagram.
Наталка Денисенко їхала на знімальний майданчик. Під час подорожі їй довелося слухати російську попсу. Це акторку сильно обурило, і вона зауважила водія. Той мовчки переключив музику і не відповів їй.
"Їду на роботу. Зла, капець. Кожна пісня водія - російська. І це не таксист. А хлопець із департаменту водіїв. А потім ми запитуємо, чому в топах ці пісні. Нормально поговорити не вийшло. Він просто мовчки переключив. І я впевнена, що й надалі слухатиме російську музику", - розповіла Денисенко.
"Це просто крінж. Тато цього хлопця, який возить мене на знімальний майданчик, служить у ЗСУ. Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в скарбницю нашого ворога. Прикол? Чому є ті, хто не розуміє цей логічний ланцюжок?" – обурюється артистка.
"Закликаю всіх не слухати російських виконавців. Зробимо бойкот їхньої продукції, їхньої творчості, бо ця держава знищує наших людей" - закликала Денисенко.
Її сторінку блокують регулярно - з початку повномасштабного вторгнення Росії до України та спроб актриси розповісти правду про росіян усьому світу.
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