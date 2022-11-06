"Это просто кринж!" Звезда "Крепостной" попала в скандал из-за российской музыки

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко сообщила о неприятном инциденте с водителем. Она ехала на работу и вынуждена была слушать песни российских исполнителей, которых включил ей водитель.
Об инциденте артистка рассказала в своем Instagram.
Наталка Денисенко ехала на съемочную площадку. Во время поездки ей пришлось слушать российскую попсу. Это актрису сильно возмутило, и она сделала замечание водителю. Тот молча переключил музыку и не стал ей отвечать.
"Еду на работу. Злая, капец. Каждая песня водителя - российская. И это не таксист. А парень из департамента водителей. А потом мы спрашиваем, почему в топах эти песни. Нормально поговорить не получилось. Он просто молча переключил. И я уверена, что и дальше будет слушать российскую музыку", - рассказала Денисенко.
"Это просто кринж. Папа этого парня, который возит меня на съемочную площадку, служит в ВСУ. То есть, его отец защищает нашу страну, а он слушает через приложение российских исполнителей, платит деньги в казну нашего врага. Прикол? Почему есть те, кто не понимает эту логическую цепочку?" - возмущается артистка.
"Призываю всех не слушать российских исполнителей. Сделаем бойкот их продукции, их творчества, потому что это государство уничтожает наших людей" - призвала Денисенко.
Ее страницу блокируют регулярно - с начала полномасштабного вторжения России в Украину и попыток актрисы рассказать правду о россиянах всему миру.
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