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Це повсякденне заняття прив’язує дітей до батьків на все життя

Чому потрібно читати з дітьми книжки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує одне спільне заняття, яке привʼязує дітей до батьків на все життя. Мова йде про читання. Зокрема, такий ритуал допомагає зміцнити стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Your tango.

Чим корисне читання

Психотерапевтка та тренерка зі стосунків Джулі Найз розповіла, що читання допомагає зміцнити стосунки дітей ба батьків, додає віру в себе та покращує емоційний інтелект.

За словами експерта, коли батьки читають дітям щодня, то вони будуть отримувати любов та увагу через таку турботу і навчаться цінувати ці навички у майбутньому.

Також Найз зазначила, що саме таке проведення часу сприяє зміцненню родинного звʼязку, адже малюк почувається в центрі уваги, на відміну від простої розмови.

"Усі про це говорять. Здебільшого забагато, і про себе чи про проблеми. Хто тобі читає? Тільки хтось глибоко пов’язаний з тобою, хто дуже піклується про тебе", - каже психотерапевтка.

Які навички розвиваються

Фахівець додала, що через магію, таємницю, драму, гострі відчуття і навчання, які часто розкриваються у літературних творах, діти тренують свою уяву та мозок. У майбутньому це допомагає їм повірити у свої сили та розвивати їх.

До того ж Джулі Найз додала, що для того, щоб розвивати у своїх дітей впевненість, особисту силу, проникливість, розуміння, компетентність, врівноваженість та сміливість, потрібно разом з ними читати. Варто робити це якомога частіше.

Дитина відчуватиме любов і повагу до батьків, коли дорослі проводять з ними свій дорогоцінний час. Також читання формує повагу, і в майбутньому диті зможуть почуватися безпечно та впевнено у світі.

Людям, які багато читають, легше навчатися. Інтелектуальна діяльність, зокрема читання, позитивно впливає на клітини мозку. Навичка отримувати інформацію з друкованого тексту стовідсотково знадобиться в школі. Учні, яким багато читали у дошкільному дитинстві, мають більше шансів успішно вчитися.

Книги також допомагають заспокоїтися та зняти напругу. Кожен з нас сьогодні шукає свої інструменти для зняття стресу та розслаблення. Читання - один з найдієвіших. Увага переключається з тривожних подій у реальності на захопливі казкові сюжети, які обов’язково добре закінчуються.

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