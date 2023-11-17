Що не можна дарувати дітям на Миколая, щоб уникнути неприємностей

Напередодні Дня святого Миколая Чудотворця всі діти (і навіть дехто з дорослих) з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою. Проте деякі подарунки презентувати не варто, адже через них можуть виникнути неприємності.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило пропозиції у мережі й розповідає, що не варто дарувати дітям і дорослим на День святого Миколая.

Як обрати подарунок

Під час вибору подарунків на Миколая важливо враховувати інтерси дитини (дорослого) і підбирати те, що сподобається найбільше і неодноразово стане в нагоді.

Для того, щоб свято запам'яталось надовго, а презент порадував, радимо:

звернути увагу на вік дитини (дорослого)

згадати про особливі інтереси того, кому призначається подарунок

дізнатися про його (її) улюблених героїв, ігри, книжки

не забути про "навчальні" можливості потенційного подарунка

врахувати індивідуальні особливості дитини (дорослого)

не дарувати того, що в людини вже є

врахувати бажання батьків (якщо даруєте щось не своєму малюкові)

Що дарувати не варто

Для того, щоб зберегти сімейні традиції й не нашкодити дитині ані морально, ані фізично, дарувати на Миколая (якого вважають захисником знедолених), не варто:

військові іграшки

іграшкову зброю

іграшки із занадто дрібними й небезпечними (гострими) деталями

занадто дорогі подарунки

гаджети

гроші

коштовності

неприємні й образливі подарунки

неадекватні за віком речі

подарунки, що можуть викликати алергічні реакції

іграшки чи інші речі низької якості

речі чи іграшки "на виріст"

непотрібні подарунки

З-поміж чого тоді вибирати

День святого Миколая вважається сімейним святом, тому порадувати дитину варто цікавими й корисними подарунками.

Обирати можна з-поміж: