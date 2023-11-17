Що не можна дарувати дітям на Миколая, щоб уникнути неприємностей
Напередодні Дня святого Миколая Чудотворця всі діти (і навіть дехто з дорослих) з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою. Проте деякі подарунки презентувати не варто, адже через них можуть виникнути неприємності.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило пропозиції у мережі й розповідає, що не варто дарувати дітям і дорослим на День святого Миколая.
Як обрати подарунок
Під час вибору подарунків на Миколая важливо враховувати інтерси дитини (дорослого) і підбирати те, що сподобається найбільше і неодноразово стане в нагоді.
Для того, щоб свято запам'яталось надовго, а презент порадував, радимо:
- звернути увагу на вік дитини (дорослого)
- згадати про особливі інтереси того, кому призначається подарунок
- дізнатися про його (її) улюблених героїв, ігри, книжки
- не забути про "навчальні" можливості потенційного подарунка
- врахувати індивідуальні особливості дитини (дорослого)
- не дарувати того, що в людини вже є
- врахувати бажання батьків (якщо даруєте щось не своєму малюкові)
Що дарувати не варто
Для того, щоб зберегти сімейні традиції й не нашкодити дитині ані морально, ані фізично, дарувати на Миколая (якого вважають захисником знедолених), не варто:
- військові іграшки
- іграшкову зброю
- іграшки із занадто дрібними й небезпечними (гострими) деталями
- занадто дорогі подарунки
- гаджети
- гроші
- коштовності
- неприємні й образливі подарунки
- неадекватні за віком речі
- подарунки, що можуть викликати алергічні реакції
- іграшки чи інші речі низької якості
- речі чи іграшки "на виріст"
- непотрібні подарунки
З-поміж чого тоді вибирати
День святого Миколая вважається сімейним святом, тому порадувати дитину варто цікавими й корисними подарунками.
Обирати можна з-поміж:
- настільних ігор, в які можна грати з друзями чи всією родиною
- розвиваючих головоломок
- наборів для творчості та рукоділля (малювання, аквагрим, плетіння бісером, в'язання, вишивання, хімічні експерименти, виготовлення цукерок і т.ін.)
- актуальних за віком і цікавих книжок
- якісних іграшок, які порадують дитину
- спортивного приладдя, що стане у нагоді
- пазлів, які зацікавлять дитину
- конструкторів, які дитина зможе складати самостійно
- м'яких іграшок (якщо дитина давно про щось мріяла)
- дорогих серцю дрібничок, про які просила дитина
- улюблених солодощів
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна дарувати на свята.
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