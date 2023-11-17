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Що не можна дарувати дітям на Миколая, щоб уникнути неприємностей

П'ятниця 17 листопада 2023 08:03
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Що не можна дарувати дітям на Миколая, щоб уникнути неприємностей Не всі подарунки можуть дійсно порадувати (фото: Pixabay)
Автор: Ірина Костенко

Напередодні Дня святого Миколая Чудотворця всі діти (і навіть дехто з дорослих) з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою. Проте деякі подарунки презентувати не варто, адже через них можуть виникнути неприємності.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило пропозиції у мережі й розповідає, що не варто дарувати дітям і дорослим на День святого Миколая.

Як обрати подарунок

Під час вибору подарунків на Миколая важливо враховувати інтерси дитини (дорослого) і підбирати те, що сподобається найбільше і неодноразово стане в нагоді.

Для того, щоб свято запам'яталось надовго, а презент порадував, радимо:

  • звернути увагу на вік дитини (дорослого)
  • згадати про особливі інтереси того, кому призначається подарунок
  • дізнатися про його (її) улюблених героїв, ігри, книжки
  • не забути про "навчальні" можливості потенційного подарунка
  • врахувати індивідуальні особливості дитини (дорослого)
  • не дарувати того, що в людини вже є
  • врахувати бажання батьків (якщо даруєте щось не своєму малюкові)

Що дарувати не варто

Для того, щоб зберегти сімейні традиції й не нашкодити дитині ані морально, ані фізично, дарувати на Миколая (якого вважають захисником знедолених), не варто:

  • військові іграшки
  • іграшкову зброю
  • іграшки із занадто дрібними й небезпечними (гострими) деталями
  • занадто дорогі подарунки
  • гаджети
  • гроші
  • коштовності
  • неприємні й образливі подарунки
  • неадекватні за віком речі
  • подарунки, що можуть викликати алергічні реакції
  • іграшки чи інші речі низької якості
  • речі чи іграшки "на виріст"
  • непотрібні подарунки

З-поміж чого тоді вибирати

День святого Миколая вважається сімейним святом, тому порадувати дитину варто цікавими й корисними подарунками.

Обирати можна з-поміж:

  • настільних ігор, в які можна грати з друзями чи всією родиною
  • розвиваючих головоломок
  • наборів для творчості та рукоділля (малювання, аквагрим, плетіння бісером, в'язання, вишивання, хімічні експерименти, виготовлення цукерок і т.ін.)
  • актуальних за віком і цікавих книжок
  • якісних іграшок, які порадують дитину
  • спортивного приладдя, що стане у нагоді
  • пазлів, які зацікавлять дитину
  • конструкторів, які дитина зможе складати самостійно
  • м'яких іграшок (якщо дитина давно про щось мріяла)
  • дорогих серцю дрібничок, про які просила дитина
  • улюблених солодощів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна дарувати на свята.

Читайте також, які речі ні в якому разі не можна дарувати на день народження.

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