Психолог розповіла, чому дорослим дітям важливо жити окремо від батьків

Деякі люди навіть у дорослому віці психологічно залишаються дуже прив’язаними до батьків. Сепарація - це психологічне та фізичне відокремлення дитини від батьків. Такий крок дуже важливий у житті людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram .

Чому важливо з'їхати від батьків

Психолог розповіла, що дорослість і сепарація від батьків - важливий етап в особистісному розвитку. Відокремлюючись, людина визначає своє місце у світі, будуючи власні стосунки та виробляє власні цінності.

Однак, такий процес важливий для людини, він дає можливість самостійно керувати своїм життям та розкривати свій унікальний шлях.

Сепарація, за словами Ірини Кулік, включає такі пункти:

ви живете окремо від батьків

критика батьків на вас не впливає

ви фінансово незалежні

ви можете спокійно виражати свою думку поруч з батьками

ваше життя відрізняється від поглядів батьків

ви не залежите від емоційного стану батьків, їх поганого настрою

ви втілюєте свої плани та мрії без схвалення та дозволу батьків

у вас немає образ та нездорового почуття обов'язку

ви приймаєте батьків такими, які вони є та не намагаєтесь їх змінити

Як відбувається сепарація

Психологічна сепарація в ідеалі відбувається поетапно:

перший етап - дитина починає відокремлюватися від батьків фізично: вчиться ходити, брати речі, пізнавати предметний світ

другий етап із 3 років - дитина відокремлюється емоційно: починає усвідомлювати, що вона, мама та тато - різні люди. Вони можуть хотіти різного, відчувати різні емоції

третій етап із 5–7 років - дитина виходить із сім'ї в навколишній світ. Цей етап може бути пов'язаний із дитячим садком, але частіше - зі школою. Там дитина знаходиться одна, сама справляється з труднощами. Нерідко батьки намагаються контролювати все, що відбувається з їхньою дитиною: роблять із нею домашнє завдання, постійно перебувають на зв'язку з учителем. Але це лише ілюзія контролю

четвертий етап - юнацький вік. Найголовніший і наймасштабніший етап сепарації - підліткова криза. При успішному його проходженні дитина стає дорослою

Хороший спосіб, який допоможе прийняти батьків та віддалитися від них - вивчення сімейної історії. Подивіться, що відбувалося у країні, коли ваші батьки народилися, навчалися, будували кар'єру, завели сім'ю.

Можливо, тоді вчинки батьків стануть для вас зрозумілішими. Вивчення історії батьків допомагає прийняти та відпустити образи.