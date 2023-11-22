Это повседневное занятие привязывает детей к родителям на всю жизнь

Существует одно общее занятие, которое привязывает детей к родителям на всю жизнь. Речь идет о чтении. Такой ритуал помогает укрепить отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Your tango.
Психотерапевт и тренер по отношениям Джули Найз рассказала, что чтение помогает укрепить отношения детей и родителей, придает веру в себя и улучшает эмоциональный интеллект.
По словам эксперта, когда родители читают детям каждый день, то они будут получать любовь и внимание через такую заботу и научатся ценить эти навыки в будущем.
Также Найз отметила, что именно такое времяпрепровождение способствует укреплению семейной связи, ведь малыш чувствует себя в центре внимания, в отличие от простого разговора.
"Все об этом говорят. В основном многовато, и о себе или о проблемах. Кто тебе читает? Только кто-то глубоко связан с тобой, кто очень заботится о тебе", - говорит психотерапевт.
Специалист добавила, что через магию, тайну, драму, острые ощущения и учения, часто раскрывающиеся в литературных произведениях, дети тренируют свое воображение и мозг. В будущем это помогает им поверить в свои силы и развивать их.
К тому же Джули Найз добавила, что для того, чтобы развивать у своих детей уверенность, личную силу, проницательность, понимание, компетентность, уравновешенность и смелость, нужно вместе с ними читать. Следует делать это как можно чаще.
Ребенок будет чувствовать любовь и уважение родителей, когда взрослые проводят с ними свое драгоценное время. Также чтение формирует уважение, и в будущем ребенок сможет чувствовать себя безопасно и уверенно в мире.
Людям, много читающим, легче учиться. Интеллектуальная деятельность, в частности чтение, оказывает положительное влияние на клетки мозга. Навык получать информацию из печатного текста полностью пригодится в школе. У учеников, которым много читали в дошкольном детстве, есть больше шансов успешно учиться.
Книги помогают успокоиться и снять напряжение. Каждый из нас сегодня ищет свои инструменты для снятия стресса и расслабления. Чтение - один из самых действенных. Внимание переключается с тревожных событий в реальности на увлекательные сказочные сюжеты, которые обязательно хорошо заканчиваются.
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