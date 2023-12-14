Це повинні знати батьки: 5 речей які не можна робити перед щепленням дітей

Ніяких додаткових аналізів

Не варто робити додаткових аналізів крові чи сечі дитини. У більшості випадків їх роблять лише для заспокоєння батьків перед вакцинацією дитини.

Аналізи потрібні лише в разі, якщо дитина має хвороби чи стани, що потребують додаткових медичних обстежень перед вакцинацією, як-от відновлення після лікування онкології.

У всіх інших випадках це лише зайвий клопіт та витрачені гроші.

Не давайте дитині ліки

Не варто давати наперед дитині протизапальні чи протиалергічні засоби. Це може нашкодити, адже на препарати можуть розвинутися побічні ефекти.

Це може завадити лікареві розтлумачити симптоми в період після вакцинації.

Не відкладайте вакцинацію

Не відкладайте щеплення через незначне нездужання. Нежить - не привід для перенесення вакцинації на потім.

Не можна ізольовувати дитину

Лікарі кажуть, що не можна ізольовувати дитину від інших людей перед щепленням. Для здорової дитини без серйозних порушень імунітету ці обмеження не потрібні, а лише завдадуть більше стресу та страху перед щепленням.

Зберігайте спокій

Батькам не потрібно нервуватись, адже дитина відчуває ваш настрій. Зокрема, через тривожність дорослих вона сама може почати нервувати та злякатися щеплення.

Варто проконсультуватись зі своїм лікарем, адже лише медик може призначити додаткові аналізи чи перенести вакцинацію в разі симптомів захворювання.