Это должны знать родители: 5 вещей, которые нельзя делать перед прививкой детей

Часто вакцинация детей превращается в крупный проект с кучей дополнительных обследований и ограничений. В частности, родители могут слишком готовить ребенка к прививке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Не следует делать дополнительных анализов крови или мочи ребенка. В большинстве случаев их делают только для успокоения родителей перед вакцинацией ребенка.
Анализы нужны только в случае, если у ребенка есть болезни или состояния, требующие дополнительных медицинских обследований перед вакцинацией, таких как восстановление после лечения онкологии.
Во всех остальных случаях это лишь лишние хлопоты и потраченные деньги.
Не следует давать вперед ребенку противовоспалительные или противоаллергические средства. Это может навредить, ведь на препараты могут развиться побочные эффекты.
Это может помешать врачу объяснить симптомы в период после вакцинации.
Не откладывайте прививку из-за незначительного недомогания. Насморк - не повод для переноса вакцинации на потом.
Врачи говорят, что нельзя изолировать ребенка от других людей перед прививкой. Для здорового ребенка без серьезных нарушений иммунитета эти ограничения не нужны, а лишь принесут больше стресса и страха перед прививкой.
Родителям не нужно нервничать, ведь ребенок чувствует ваше настроение. В частности, из-за тревожности взрослых она сама может начать нервничать и испугаться прививки.
Следует проконсультироваться со своим врачом, ведь только медик может назначить дополнительные анализы или перенести вакцинацию в случае симптомов заболевания.
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