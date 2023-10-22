Це не помилка! 5 слів, яких даремно українці уникають у мовленні

Які слова насправді не є суржиком

"Мандруючи нашим мовним корінням, можна натрапити на слова, які насправді не є суржиком! Настав час познайомитися із ними ближче", - пишуть філологи.

Вони діляться списком слів, які багато хто уникає у мовленні, бо вважає суржиком. Але насправді їх вживання не є помилкою, тож варто їх вводити у свій активний словниковий запас.

Спілий

Це слово походить від праслов'янської speti, що означало "поспішати", "дозрівати", "процвітати", "досягати". Воно також є у чеській, словацькій та словенській мовах.

Двигати

Це слово походить від праслов'янського dvigti, що означало "підіймати", "зрушувати". У нас навіть є сталий вираз "здвинути плечима".

Пакость

Воно походить від праслов'янського pakostь і пов'язане із kost "кістка", "рештки забитого". В українській мові воно вживається у вислові "зробити пакость", також є дієслово "пакостити".

Бистрий

Це слово походить від праслов'янського bystrь, що означає швидкий. При цьому у словенській, словацькій та болгарській мовах також є слова із цим коренем, тому сміливо можете вживати "бистрий" у мовленні.

Глупий

Слово походить від праслов'янського glupь і пов'язане із glumь "глум" і gluхь "глухий". Втім тут дуже важливо наголосити, що в українській воно вживається у виразі "глупа ніч" у значенні "темна", "глуха". Але при цьому "глупий" не є синонімом до слів "дурний" чи "нерозумний".

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