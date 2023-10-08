6 українських слів, які помилково вважаються суржиком. Перевірте себе

Не всі слова, які схожі у вимові на російські є суржиком. Деякі з них - спадок із праслов'янської мови. Щоб перевірити себе, варто визначити, чи в інших слов'янських мовах є слова з цим коренем, або чи в українській є сталі вирази з цим словом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Project r.i.d в Instagram .

Скала

Це слово походить від праслов'янського "skala" й первинно означало "щось відколоте", "щось розколоте".

Клоччя

Походить від праслов'янського klъkъ "клоччя, найпростіше прядиво", пов'язано з kolti "колоти". В інших слов'янських мовах також є слова із цим коренем.

Жар

Походить від праслов'янського žаrъ, це слово пов'язане з gorěti "горіти". У польській словенській та словацькій також є це слово.

Зола

Це слово походить від праслов'янського zola та пов'язано із zolto "золота", "zelenъ "зелений". В українській мові навіть є сталий вираз "золити голову".

Кусок

Походить від праслов'янської kоsati, пов'язане з kosъ "кусок". В інших мовах також є слова із цим коренем, а в українській навіть сталий вираз "ласий кусок".

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