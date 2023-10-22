Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи

Какие слова на самом деле не являются суржиком

"Путешествуя по нашим языковым корням, можно встретить слова, которые на самом деле не являются суржиком! Пора познакомиться с ними поближе", - пишут филологи.

Они делятся списком слов, которые много людей избегают в речи, потому что считают суржиком. Но на самом деле их употребление не ошибка, поэтому следует их вводить в свой активный словарный запас.

"Спілий"

Это слово происходит от праславянской speti, что означало "спешить", "созревать", "процветать", "достигать". Оно также есть в чешском, словацком и словенском языках.

"Двигати"

Это слово произошло от праславянского dvigti, что означало "поднимать", "сдвигать". У нас даже есть устойчивое выражение "здвинути плечими".

"Пакость"

Оно происходит от праславянского pakostь и связано с kost "кость", "остатки убитого". В украинском языке оно употребляется в фразе "сделать пакость", также есть глагол "пакостити".

"Бистрий"

Это слово происходит от праславянского bystrь, что означает скорый. При этом в словенском, словацком и болгарском языках также есть слова с этим корнем, поэтому смело можете употреблять "бистрий" в речи.

"Глупий"

Слово происходит от праславянского glupь и связано с glumь "глум" и gluхь "глухой". Однако здесь очень важно отметить, что в украинском оно употребляется в выражении "глупа ніч" в значении "темна", "глуха". Но при этом "глупий" не является синонимом к словам "дурний" или "нерозумний".

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