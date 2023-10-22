Це не помилка! 5 слів, яких даремно українці уникають у мовленні
Багато українців зараз стежать за чистотою свого мовлення, тому намагаються уникати слів, які схожі на російські. Але деякі із них насправді пішли від праслов'янської і мають спільнокореневі слова в інших слов'янських мовах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Project r.i.d в Instagram.
Які слова насправді не є суржиком
"Мандруючи нашим мовним корінням, можна натрапити на слова, які насправді не є суржиком! Настав час познайомитися із ними ближче", - пишуть філологи.
Вони діляться списком слів, які багато хто уникає у мовленні, бо вважає суржиком. Але насправді їх вживання не є помилкою, тож варто їх вводити у свій активний словниковий запас.
Спілий
Це слово походить від праслов'янської speti, що означало "поспішати", "дозрівати", "процвітати", "досягати". Воно також є у чеській, словацькій та словенській мовах.
Двигати
Це слово походить від праслов'янського dvigti, що означало "підіймати", "зрушувати". У нас навіть є сталий вираз "здвинути плечима".
Пакость
Воно походить від праслов'янського pakostь і пов'язане із kost "кістка", "рештки забитого". В українській мові воно вживається у вислові "зробити пакость", також є дієслово "пакостити".
Бистрий
Це слово походить від праслов'янського bystrь, що означає швидкий. При цьому у словенській, словацькій та болгарській мовах також є слова із цим коренем, тому сміливо можете вживати "бистрий" у мовленні.
Глупий
Слово походить від праслов'янського glupь і пов'язане із glumь "глум" і gluхь "глухий". Втім тут дуже важливо наголосити, що в українській воно вживається у виразі "глупа ніч" у значенні "темна", "глуха". Але при цьому "глупий" не є синонімом до слів "дурний" чи "нерозумний".
Усі скриншоти зі сторінки Project r.i.d
Раніше ми ділились іншою добіркою слів, які помилково вважаються суржиком.
Також ми ділились списком "українських" слів, які вигадала радянська влада, аби спаплюжити нашу мову.