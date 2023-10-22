Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи
Многие украинцы сейчас следят за чистотой своей речи, поэтому стараются избегать слов, похожих на российские. Но некоторые из них на самом деле произошли от праславянского и имеют однокоренные слова в других славянских языках.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Project rid в Instagram.
Какие слова на самом деле не являются суржиком
"Путешествуя по нашим языковым корням, можно встретить слова, которые на самом деле не являются суржиком! Пора познакомиться с ними поближе", - пишут филологи.
Они делятся списком слов, которые много людей избегают в речи, потому что считают суржиком. Но на самом деле их употребление не ошибка, поэтому следует их вводить в свой активный словарный запас.
"Спілий"
Это слово происходит от праславянской speti, что означало "спешить", "созревать", "процветать", "достигать". Оно также есть в чешском, словацком и словенском языках.
"Двигати"
Это слово произошло от праславянского dvigti, что означало "поднимать", "сдвигать". У нас даже есть устойчивое выражение "здвинути плечими".
"Пакость"
Оно происходит от праславянского pakostь и связано с kost "кость", "остатки убитого". В украинском языке оно употребляется в фразе "сделать пакость", также есть глагол "пакостити".
"Бистрий"
Это слово происходит от праславянского bystrь, что означает скорый. При этом в словенском, словацком и болгарском языках также есть слова с этим корнем, поэтому смело можете употреблять "бистрий" в речи.
"Глупий"
Слово происходит от праславянского glupь и связано с glumь "глум" и gluхь "глухой". Однако здесь очень важно отметить, что в украинском оно употребляется в выражении "глупа ніч" в значении "темна", "глуха". Но при этом "глупий" не является синонимом к словам "дурний" или "нерозумний".
Все скриншоты со страницы Project rid
Раньше мы делились другой подборкой слов, которые ошибочно считаются суржиком.
Также мы делились списком "украинских" слов, которые придумали советские власти, чтобы осквернить наш язык.