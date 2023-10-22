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Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи

Воскресенье 22 октября 2023 10:00
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Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи Как правильно говорить на украинском языке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Многие украинцы сейчас следят за чистотой своей речи, поэтому стараются избегать слов, похожих на российские. Но некоторые из них на самом деле произошли от праславянского и имеют однокоренные слова в других славянских языках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Project rid в Instagram.

Какие слова на самом деле не являются суржиком

"Путешествуя по нашим языковым корням, можно встретить слова, которые на самом деле не являются суржиком! Пора познакомиться с ними поближе", - пишут филологи.

Они делятся списком слов, которые много людей избегают в речи, потому что считают суржиком. Но на самом деле их употребление не ошибка, поэтому следует их вводить в свой активный словарный запас.

"Спілий"

Это слово происходит от праславянской speti, что означало "спешить", "созревать", "процветать", "достигать". Оно также есть в чешском, словацком и словенском языках.

Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи

"Двигати"

Это слово произошло от праславянского dvigti, что означало "поднимать", "сдвигать". У нас даже есть устойчивое выражение "здвинути плечими".

Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи

"Пакость"

Оно происходит от праславянского pakostь и связано с kost "кость", "остатки убитого". В украинском языке оно употребляется в фразе "сделать пакость", также есть глагол "пакостити".

Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи

"Бистрий"

Это слово происходит от праславянского bystrь, что означает скорый. При этом в словенском, словацком и болгарском языках также есть слова с этим корнем, поэтому смело можете употреблять "бистрий" в речи.

Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речи

"Глупий"

Слово происходит от праславянского glupь и связано с glumь "глум" и gluхь "глухой". Однако здесь очень важно отметить, что в украинском оно употребляется в выражении "глупа ніч" в значении "темна", "глуха". Но при этом "глупий" не является синонимом к словам "дурний" или "нерозумний".

Это не ошибка! 5 слов, которых зря украинцы избегают в речиВсе скриншоты со страницы Project rid

Раньше мы делились другой подборкой слов, которые ошибочно считаются суржиком.

Также мы делились списком "украинских" слов, которые придумали советские власти, чтобы осквернить наш язык.

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