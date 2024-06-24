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"Це політичне замовлення": зірка "Кварталу" сказала, що думає про хейт шоу

Ірина Сопонару (фото:instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Катерина Зелінська

Акторка "Кварталу" Ірина Сопонару відверто розповіла, що думає про хейт і скандали відносно номерів шоу.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) гумористка висловилася про це в інтервʼю Аліні Доротюк.

Відповідаючи на питання щодо скандалів довкола шоу, Ірина заявила, що вони є результатом "політичного замовлення". На думку актриси, це відбувається нібито не через контекст жартів.

"Я розумію, звідки ростуть ноги. Можливо хтось з глядачів не розуміє, то я скажу в голос, це політичне замовлення, тому що в нас на носу вибори президента і хтось так рветься до влади, що готовий цей квартал вже дискредитувати з усіх боків. Я не розумію як можна не бачити зв'язку між цими двома подіями", - пояснила артистка. 

Ірина Сопонару (фото:instagram.com/irinasoponaru)

На думку акторки, реакція суспільства на скандальний жарт про Скадовськ нібито несправедлива. Як зазначає Ірина, перші два дні люди вважали номер смішним, а згодом "хтось" знайшов привід аби дискредитувати шоу. 

Ірина Сопонару (фото:instagram.com/irinasoponaru)

"Я не вірю, що це щиро когось так зачепило. Це ідейна акція!" - коментує Сопонару.

Також артистка відзначає, що вона досліджувала акаунти, які залишали негативні коментарі. Ірина припускає, що більшість з них є не справжніми людьми, а ботами.

 

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