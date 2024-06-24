"Это политический заказ": звезда "Квартала" сказала, что думает о хейте шоу

Отвечая на вопрос о скандалах вокруг шоу, Ирина сказала, что они являются результатом "политического заказа". По мнению актрисы, это происходит якобы не из-за контекста шуток.

"Я понимаю, откуда растут ноги. Возможно, кто-то из зрителей не понимает, то я скажу в слух, это политический заказ, потому что у нас на носу выборы президента и кто-то так рвется к власти, что готов этот квартал уже дискредитировать со всех сторон. Я не понимаю, как можно не видеть связи между этими двумя событиями", - объяснила артистка.

Ирина Сопонару (фото:instagram.com/irinasoponaru)

По мнению актрисы, реакция общества на скандальную шутку о Скадовске якобы несправедливая. Как отмечает Ирина, первые два дня люди считали номер смешным, а впоследствии "кто-то" нашел повод дискредитировать шоу.

Ирина Сопонару (фото:instagram.com/irinasoponaru)

"Я не верю, что это искренне кого-то так задело. Это идейная акция!" - комментирует Сопонару.

Также артистка отмечает, что она изучала аккаунты, оставлявшие отрицательные комментарии. Ирина предполагает, что большинство из них не настоящие люди, а боты.